升員工職反令他們更想轉工？調查發現　他們獲提拔後或有3個顧慮

在職場上獲得升遷，是許多工作者奮鬥的目標，這不僅代表老闆對自己工作表現的肯定，也意味更高的薪資、更具有挑戰性的工作內容。一般來說，得到拔擢的員工對公司的忠誠度會比較高。然而《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報道，現在情況已經不同了。



ADP 研究所（ADP Research Institute）最新研究顯示，員工在升職後，提離職的機率反而增加。首次獲得晉升卻不到一個月就提離職的人達 29%；相較之下，未被晉升的員工離職率則為 18%。

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為何升遷卻會加速員工離職？背後 3 大原因

1. 疫後就業市場火熱，大家都想跳槽

到底是甚麼原因讓員工開始對升職無感？主要原因有三：疫後勞動力市場需求增加、升遷時機不對，以及許多人對主管職興趣缺缺。

疫後火熱的就業市場讓工作者有更多選擇，許多人都想離職換更好的工作。因此，升遷了卻留不住員工，對於僱主來說是個警訊，代表公司留才越來越難。

ADP 研究所首席經濟學家奈拉．李察德森（Nela Richardson）表示， 升遷後的配套措施是關鍵，有些公司雖然拔擢員工，卻沒有提供相應的培訓和協助，讓員工升到更高的職位反而無所適從。 此外，員工也可能因升職提升自信心，想跳槽到更好的公司。所以公司應該確保在升職後的數周到數月內，員工能在新職位得到滿足和支持。

李查德森說：「你（僱主）以為大家升遷後會很興奮，更願意會公司效忠，其實人們心裡想的是，下一步該怎麼做？」就產業面來看，培訓時間較少的行業如倉儲、餐飲服務業等，升職後離職率特別高。

2. 幫員工升職，時機是關鍵

想留住好人才，晉升的時機也很重要。升得太早，員工不知道自己能否勝任；升得太晚，人家已經開始找新工作。 尤其當員工認為自己一直不被重視，有心跳槽時，這時候獲得晉升，在求職網站上更改頭銜，就很容易被獵頭公司挖角。

在軟件公司擔任系統工程師的尼爾森（Yehuda Nelson）便是如此。當初他向公司提出升職，卻在幾個月後才獲得批准，此時他已動念跳槽。他表示，自己太晚被升遷，而且薪資和職位都不符預期，所以升職幾個月後決定跳槽到另一間公司，成功得到更高的職位、薪水以及理想的工時。

尼爾斯提到，升職不久後就提離職，家人都很驚訝，但他並不後悔：「有時候，跳槽是得到更好工作和薪水的唯一方法。」

3. 升職了又如何？當主管比員工還倦怠

此外，《商業內幕》（Business Insider）指出，不是每個人都樂意擔任管理職，這也是升職後離職的原因之一。蓋洛普（Gallup）調查發現，由於混合辦公和遠距工作逐漸成為新的工作型態，使管理團隊更具挑戰性。經歷裁員潮的公司，剩下的管理階層必須負擔更重的工作量，導致主管比員工更倦怠、更想離職。

調查指出，約一半的主管坦言今年公司團隊歷經重組，約 42% 面臨預算刪減，這代表管理階層必須用更少的預算來帶領組織。遠距管理團隊也是一大挑戰，李查德森表示，「如果團隊成員位在時差 6 小時的地區，你的會議要安排在甚麼時候？結果就是早上要開會、晚上也要開會。」這是混合辦公在管理上面臨的兩難，把員工叫回辦公室，團隊運作也許更順暢，但可能惹得員工不高興；維持遠距工作，要凝聚團隊變得困難。

因此許多中階主管夾在老闆和下屬之間，兩邊不討好，壓力也很大。蓋洛普進一步指出，高達 55% 管理階層現在積極尋找跳槽機會，高出「個體工作者」（individual contributor）的 49%。 想緩解主管們的壓力，蓋洛普研究提出的解方是，做好向上管理、與領導者更順暢的溝通，公司最好增加管理知識的培訓，並提供相關指導。

升遷導致員工離職，企業到底該如何留才？

既然晉升會增加離職率，那不幫員工升職是留才的好方法嗎？李查德森接受《財星》（Fortune）雜誌訪問時表示，真正關心員工發展的公司，必須考慮得更全面。「你想提拔能承擔更大責任的員工，也要確保他們有能力勝任。公司應該想的是，針對各階層員工提供各種不同的獎勵機制，有時候要留住人才，加薪比升職還管用。」

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