升職｜升做主管人工只加600！事主猶豫　網民：不值，不加薪免談

許多人期望透過工作升遷來加薪，不過日前有位女網民抱怨，主管離職後，她直接升官變成幹部，但等於要做兩人份工作，薪水津貼也只有2500元（台幣，下同，台幣2千5百元約港幣600元），讓原文作者無奈求助「有甚麼方法？我不想升職，未來也可能會離職」。對此，多數網友建議「沒有調薪就不要接幹部」。



不少打工仔希望升職加薪，但若果職責增加，薪資卻沒有上升多少，你還會想擔升更高的職位嗎？（Canva）

一名台灣女網民早前在Dcard發文表示，她的主管情緒控管有問題，常常關起門對內部很兇，又是權威式管理，希望底下的人都聽她的指示辦事，後來總經理認為該主管因情緒問題不適任，將主管降職為一般職員，過了2年對方仍因情緒問題無法回復主管職，後來無預警離職，此時公司希望事主接下主管任務。

不過事主指出，如果她交接了主管的工作，等於承擔兩人的工作量，主管津貼也只有2500元，讓她苦惱表示「加薪還要考核3個月，等於我要接手兩人份工作一段時間，我本身不想接手新職務，也不想升主管，大家有甚麼看法可提供？」

貼文曝光後，網民紛紛回應：

.「直接跟主管說『沒有調薪就不會接幹部，這樣就不會有考核的問題』，上班就是做工作的事，不應該因為增加不合理的工作量而加班，如果公司不能接受妳的選擇就資遣」

.「津貼只有2500元要接主管職，真是瘋了」

.「感覺是爛公司，主管職只多2500」

.「看妳學到了多少啊，把東西吃透以後，當主管就是賺資歷，妳撐個兩年再跳槽其他公司，有主管經驗都很好談，至於兩個人的工作量，做不完妳就報給上級主管而已」



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