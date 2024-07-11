不認同公司新規定便得辭職？別急着遞信　6條問題助你審視下一步

年後轉職潮不斷，但也不是每一個人都選擇跳槽！如果公司有不喜歡的決策或地方該怎麼因應？帶您看看決策科學公司Decisive創辦人暨行政總裁謝麗爾・史特勞斯・艾霍恩（Cheryl Strauss Einhorn）為《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）撰寫的實例與方案，通過減速、反思等步驟，識別自己的內在情緒與外在情境。



如果公司有不喜歡的決策或地方，該怎麼因應？（Canva）

艾霍恩舉了一位人資客戶的例子，客戶的建設公司受天災影響，不得不裁掉 10% 的員工，並告訴其餘員工，未來薪資可能削減達 20%！艾霍恩的客戶不同意上層的決定，但他的工作卻是要把這項決策傳達給他團隊的員工，讓他感到非常不舒服。

避免「感到不安」而急着做決定，慢下來思考很重要

艾霍恩認為，我們有情緒不是問題，但我們可以改進「如何面對我們的情緒」，因為現代人常常急着做決策，以避免面對不安的感覺，表面上看似雲淡風輕，但可能內心深處還沒有放下自己的負面感受。

這時建議可以使用幾個問題，檢視自己的決策與心情之間的矛盾。這些問題的用意是讓自己慢下來，了解情況，同時減緩面對不舒服決定時的反射性情緒反應。

如果你強烈不同意公司做出的某些決定，但最終想留在組織中，那就有必要減速並反思。這樣做可以與自身情緒保持健康的距離，向團隊展示正面的態度，與管理層保持積極與良好的關係。

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6 步驟檢視自己的情緒與處境

1. 我不喜歡或不認同的「具體情況」是甚麼？

例如，不喜歡公司突然決定減少薪資／福利，或者改變工作模式等。

2. 暫時擱置我的不認同，有甚麼好處？

例如，保有習慣、穩定的工作，維繫熟悉的人脈等。

3. 我自己的工作目標和公司目標之間有何一致之處？

我是否因為欣賞公司的使命和產品，而想為公司的成功做出貢獻？為這家公司工作，對我個人的好處是甚麼？我和管理階層對公司的目標是否有共識？例如，繼續製作優質、可靠的產品，並公平對待員工。

4. 接受這個決定，意味着我會承諾採取哪些具體行動？

我承諾暫時擱置我對某些決策的不滿，或者我可能會公開支持組織的某些決定。

5. 找對的人聊聊：誰能真正幫助我檢視我打算採取的行動？

雖然我跟同事關係很密切，但可能不適合跟他們討論，因為他們可能無法看見全局。相對地，我可以跟同樣在業界的朋友或是自己的伴侶討論這個問題。

6. 回顧以上行動如何幫助自己調和負面情緒與行動？

下一步或許是和主管、管理階層約時間聊聊，同時展現自己在職場上的韌性。

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