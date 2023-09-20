升職｜跟同事「咁高咁大」怎突圍?累積5大軟實力 贏盡機會與人心
撰文：半宅職薯
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在社會打滾了幾年的你可能會問：為甚麼有些同事無論背景、學歷、經驗都和我差不多，卻經常能夠成為代表，leader，享有更多的事業機會？
今天半宅職薯就和大家討論，如何令自己好像漆黑中的螢火蟲一樣出眾。
升職上位不只講資歷，做到以下5點，這就是你日後飛黃騰達的軟實力！（按圖了解）
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先和同輩打好關係
要突出自己不是最難，要突出自己而背後不被同輩議論甚至討厭才是最難。所以在鶴立雞群之前，必先要和同輩打好關係，多在暗地裏幫助別人，才能令自己在突出的同時又不會引來嘘聲。
透過讚美營造領導地位
和你同輩的同事也許同樣有上進心，不是那麼容易駕馭。所以你應該善用讚美技巧，認同同事的長處和優點，「你 buy 別人，別人才會 buy 你」。大家知道嗎，人都渴求被讚美的，日子久了，你便會成為賜予別人讚美的在上者。
鍛鍊 presentation 技巧
這裏說的 presentation，不一定是有投影片的正式 presentation，更包括如何長話短說，一針見血，把複雜概念以簡單言語表達的技巧。如果有能力善用表情語調，帶動群眾情緒更佳。
培養強大心臟且不怕辛苦
在團隊工作中主動擔當聯絡人角色，採取主動，成為小組的核心；在小組遇到難題時主動肩負責任，在別人退縮怕錯時你更要踏前一步；在需要 presentation 的工作中，主動擔當演講者（當做到上兩步，這步便也順利成章）。鍛鍊好強大的心臟，不要怕面懵，不要怕流更多汗水，不要怕站在人前。
了解同事長處和短處
當走到這一步時，你便已經代表了同事直接和上司老細交接。憑著對同事長處和短處的認識，你便可以隨時向上司老細建議如何分配工作。自自然然地，你便是同事中的 leader 了！
結語
當你做到以上五點，你便可以「無論嚮咩地方，都好似漆黑中嘅螢火蟲一樣，咁鮮明，咁出眾！」了！
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