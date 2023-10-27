上司最怕這種人！缺乏安全感、不肯變的同事　嘴邊常掛着這7句話

職場裡有各種類型的同事，在情緒、心態上各有不同的地方。但對於主管來說，哪一種同事最讓人頭痛的呢？從業逾 30 年的管理教練斯特凡・伏爾克（Stefan Falk）向《CNBC》透露，答案恐怕是缺乏安全感（insecure）的員工。



這些員工多半滿足於安逸的現況、抗拒改變，當公司想因應不同策略、改變某些方針時，這些人會提出許多反駁的論點抗爭，導致改革難以推行，最終阻擋了公司成長。

遇上這些同事，先別否定他們，反而應想方法助他們踏出一步呢！（按圖了解）

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如何判斷同事有沒有「安全感」？

伏爾克指出，當同事遭遇環境上的劇烈變動，例如團隊推行新政策、打破原有制度時，若脫口而出這 7 句話時；恐怕是他缺乏安全感的徵兆！

1. 我試過類似的方式，不會成功

有可能是同事的善意提醒，但也要小心這可能是謊話；無法確定對方有沒有嘗試過，或者只是為了避免麻煩，直接說試過了。伏爾克補充，缺乏安全感的員工其實熱衷於「談論」新事物，但卻從未想過落實在自己的工作流程中。

2. 上面的人根本不懂我們在忙甚麼

員工害怕改革，當然有可能是因為現在的工作量已經無法負荷，但這是可以調整的；如果有一個人總是把「大家不懂我在做甚麼」掛在嘴上，很可能連他也無法完全理解自己的工作在做甚麼，同時也害怕改革本身帶來的麻煩。

3. 我有其他優先事項，目前沒時間處理這個

聽到這句話，通常不是同事要優先處理其他事，而是根本不想處理這件事，或者不知道該如何有效率地面對臨時的挑戰。

4. 按照現在的方式不好嗎

現在的方式不一定真的比較好，更可能是這些人擔心要花更多精力處理新工作。

5. 這比較適合別人、不適合我

有時候未必是工作不適合，而是缺乏安全感的員工，往往喜歡誇大自己的獨特性、不可取代性。

6. 有沒有其他做法，我對此方案沒信心

這是一個拖延話術，若真的有能夠要讓缺乏安全感的員工滿意的新方案，往往都是與原先相差不遠的解決方式。

7. 公司是不是想要藉機炒人

沒安全感的人容易把「裁員」掛嘴邊，不認為自己在工作上能獲得正面的回饋，覺得公司調整工作都是為了清理門戶，這樣的謠言也容易影響組織的軍心。

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遇到缺乏安全感的同事，該如何應對？

伏爾克指出，與高度缺乏安全感的同事一起工作，可以採取以下幾種應對的方法：

1. 展現對他的理解：

對缺乏安全感的同事要保持同理心與理解，避免對他們抱持負面看法，因為這對建立關係沒有幫助；理解他們可能正遇到的挑戰，可以幫助建立更好的互動。

2. 平衡支持和嚴厲的愛：

在支持和批評間找到平衡是重要的，缺乏安全感的人可能會有情緒反應，但他們可能不會深入思考或理解這些反應的原因。與這些同事交流時，可以保持積極和冷靜的態度，但不必表現出對他們的情緒感到困擾。

3. 避免「只」提供安慰：

如果只是不斷地安慰同事，可能會強化他們的不安感。相反地可以提出更多問題，幫助同事檢查他們目前所擔憂的困擾中，是否存在漏洞；這也能讓他們更能理解當前情況。

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有「安全感」的同事，更常怎麼說？

哈佛心理學家寇特尼・華倫（Cortney Warren）則提出，若人們的情緒較具「安全感」（emotional secure）更加強健的狀態，從他們常用語句就可以感受出來，例如：

1. 讓我想一想再告訴你

心態上比較有安全感的人，相對會更謹慎看待自己回答的內容。

2. 不

對於他人的問題，富有安全感的人習慣設立明確界線，更容易讓雙方知道該怎麼合作。

3. 我會想辦法的

有安全感的人，通常不畏懼環境或工作型態改變，甚至樂於接受，因為他們知道這些新事情將有助於自己的職涯發展。

4. 我明白你的難處，我可以如何幫忙

這群人更具有同理心、也不隨意提出批判，可以了解別人的難處，也非常樂意提供支持。而且具安全感的人能夠清楚地界定，同事的壞情緒並非自己所致，也不容易渲染到自己身上。

【本文獲「經理人」授權轉載。】