升職｜同年入職加人工快過你？抱5大心魔返工　沒資格嘆時不與我

為甚麼有些同學同年畢業，踏入職場後卻平步青雲，步步高陞？為甚麼有些同事和你差不多時間進入公司，加人工卻快你幾步？今天半宅職薯就和大家討論，五大阻礙你升職加薪的心魔，希望你能得到一點啟發。



抱以下5個想法，「升職加人工」這回事應與你無關：（按圖了解）

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心魔一：

如果老細出多點薪金給我，我便會努力一點！

我們不妨從老細角度去想，如果一位員工能夠為公司創造巨大價值，老細是絕對不會吝嗇加薪的。但大前提是，員工先要能夠創造價值。

做生意著重風險管理，老細大概不會無端端給你高薪厚職，然後「講彩數」的希望你能為公司創造價值吧！相反，只有老細能確定你潛力或能力的時候，才會給你升職加薪。

要是你因為薪金不高而留力，那便自然與升職加薪無緣了。

心魔二：

其他人可以升職加薪，主因是他們識人！

坊間流傳「識人好過識字」，但我認為這句說話過於片面。

其實你也認識公司老細啊！老細也認識你。但重點是，老細認識的是怎麼樣的你。要是你工作勤奮又有責任感，老細自然會欣賞你。

要是你做事偷懶又走精面，老細也一樣會識你的，只不過是想整治你。

所以「識人」的大前提是：盡能力做好自己，讓老細賞識你，想識你。

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心魔三：

這是上司的責任範圍，問題多想無謂！

如果你抱着「上司的問題就由上司解決吧！」的心態做事，那麼你便一定做不到上司。

沒錯，上司的薪金較高，是因為他要解決更複雜的問題。但你也需要展現解決更高層次問題的能力啊！要不然， 老細又怎放心對你委以重任呢?

心魔四：

能者過勞，若懂得太多，工作便會排山倒海的來！

事實上真的有人刻意不學習，以免因為能力變大而令責任變重。

在短期來說，這樣的偷懶策略是行得通的。但時間一久，老細便會發現你是一個沒甚貢獻的人。非但升職加薪沒有你的份兒，若經濟轉差要裁員，第一個想起的一定是你。

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心魔五：

如果我今次做得太好，老細下次便會提出更高要求。所以我還是留一手，以免下次辛苦自己！

如果你還有半點上進心的話，我可以告訴你，上班的主要目的不只是逗人工，而是做出表現，希望有更好將來。

以在工作上留力作期望管理，只會令老細對你失去期望， 最後使自己變成碌碌一員。

結語

人就是這樣的：見到同級同事努力拼搏的時候，你心中可能會取笑他，認為人工一樣，為甚麼要辛苦那麼多。

但世界是公平的（起碼在大多數的情況下），當別人日積月累努力，最後享有成果的時候，你要急起直追已經相當困難。對於年輕人來說，苦勞是最不須吝嗇的東西。辛苦一天後回家睡一覺，甚麼精力都回復過來。最寶貴的，反而是那一瞬即逝的機會。

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