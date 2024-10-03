辭職｜新世代一不高興便「閃辭」？「4原因」驅使他不想多留一天

面試心得分享平台《面試趣》調查，38% 的 18~24 歲新世代員工，遇到不合理、不愉快的事，會在一個月內辭職，其中有 8% 一天內走人。



新世代員工，遇到不合理、不愉快的事，會想盡快辭職。（Canva）

「閃辭」比例逐漸增加，《面試趣》訪談平台使用者，整理出勞權意識抬頭、重視心理健康、追求工作意義、入職前後落差等四大原因。

《面試趣》指出，萬物齊漲，難以買房、買車，年輕人比起打拼，更注重「工作與生活的平衡」，而且收入管道增加，對傳統工作依賴降低、要求上升。新世代也更熟悉勞工法例，會利用政府公開資訊查詢權益，發現公司違法，就馬上為下一步做打算。

《面試趣》還提到，新世代不想浪費時間，「第一份工作要做滿一年」的觀念不再，「不快樂馬上離職」才是王道。許多「新世代員工管理」的課程，都強調跟員工溝通、建立心理關懷措施，創造友善職場環境。就連日本也打破「顧客至上」迷思，多家企業推動措施防「麻煩客人」，保護員工身心健康。

新世代也不是「草莓族」，反而渴望大展身手、把事情做到最好，就怕老闆不給機會。現在職訓資源、線上課程多，學習成本低，提升競爭力就不怕沒工作。工作不理想，更容易閃辭去進修，這也是年輕新世代的想法。

此外，《面試趣》指出，面試說得天花亂墜，入職發現落差，最容易讓年輕新世代想離職。例如新鮮人最嚮往的行銷產業，入職前後感受往往「差很大」，流動率最高。不過，《面試趣》上的一間行銷公司，因為面試官詳細說明工作負擔，得到了很高的評分，在薪資分享平台《比薪水》也看得出員工留任意願高，年資平均兩年。

《面試趣》提醒，新世代不只會「閃辭」，還會上網分享工作不悅。僱主及時調整即可留才，勞工也能據此篩選好公司。《面試趣》也建議求職者，「離職」是最後的手段。遇到不愉快，不妨勇敢與主管溝通，或許能創造雙贏。

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