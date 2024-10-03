長期在家工作會受「懲罰」？研究：生活便利了，卻對薪酬有着影響

英國的一項新研究發現，雖然採用混合工作模式（Hybrid Working）可以讓居家辦公者獲得生活上的便利，但其薪資增長速度不如去辦公室上班的人，會受到「遠距工作懲罰」 。



英國研究發現，在家工作者的薪資增長速度不如普通上班族。（Canva）

英國研究發現，在家工作者的薪資增長速度不如普通上班族。

據彭博社（Bloomberg）於早前報道，由英國諾丁漢大學（University of Nottingham）、 雪菲爾大學（University of Sheffield）和倫敦國王學院（King’s College London）經濟學者發表的一項研究報告指出，每週居家辦公兩三天的人，工資增長速度比其他職業慢2%到7%，並指出這是一種「遠距工作懲罰」。

據報道，對很多人來說，能夠居家辦公本身就是一項巨大的工作福利，就像獲得免費托兒服務或公司車一樣。研究人員發現，遠距工作的非薪資優勢超過了相對較低的薪資成長，並估算非遠距員工的薪資成長足以彌補每天必須進辦公室上班的損失。

這項研究結果是基於英國官方在2018年1月至2019年12月和2021年9月至2023年12月公布的薪資數據，以及英國工作安排和態度調查的數據分析得出的，該調查從2019年起向1800名成年人詢問有關其工作安排和偏好的問題。

研究發現，在家工作（WFH）似乎迎合了社會最有優勢的族群：受過良好教育、收入較高的人更有可能從事諮詢、軟件程式設計或其他不需要每天出勤的工作；住在遠離城市較大房子的人，也更有能力和意願在家工作。

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