32歲想躺平不再「衝事業」！男子被炒後收入銳減　卻見生活開心了

「躺平」指的是一個人與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇與世無爭，無欲無求的處事態度。一名男網友發文詢問，他以前的工作雖薪水多，但壓力大，被資遣後到新公司想多陪伴家人，但薪水明顯少很多，因此詢問網友：「32歲奮鬥過了，可以選擇躺平嗎？」



一名男網友發文詢問，他以前的工作雖薪水多，但壓力大，被資遣後到新公司想多陪伴家人。（Canva）

一名男網友在Dcard發文，表示自己目前月薪4萬多，老婆3萬多（編：台幣，下同），家裏有兩個小孩，有一間30坪的房子，貸款還剩300萬，有2輛車和2台電單車。事主表示，他以前工作挺認真的，賺得也多，但「生活壓力很大」，每天加班、見客戶，後來公司空降新的副理，開啟了公司內鬥，事主在新年後被資散。

事主透露，他失業後在家陪伴小孩，才逐漸意識到之前留太少時間給家人了。之後事主被邀請來新公司，薪水雖不多，但和他興趣相關，下班後也有時間接孩子，感覺「家庭變溫馨了，互動也隨之增多」。

然而事主表示，近4個月來，他感覺有點危險，之前的拼勁快消逝殆盡了，雖然夫妻很省錢，這收入肯定活得下去，但沒辦法像以前一樣想買甚麼東西就買，所以想請教網友，32歲奮鬥過了，可以選擇「躺平」嗎？

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此文一出，不少網友勸事主還有小孩要養，不能躺平：

．「還有房貸，家裏還有兩個小孩，請問你要怎麼躺平？」

．「有小孩還是會覺得要再努力一下，不然辛苦的可能是小孩」

．「只有兩個人就算了，有小孩還想躺」

．「小孩沒畢業，還沒獨立自主別想說要躺平」

．「32就躺平，你的小孩就要跟著吃苦了」



也有網友表示，應要跟老婆討論：

．「跟你過生活的是你老婆，你應該跟老婆商量討論」

．「重點應該是老婆的想法，因為和你過日子的是她。有些女人覺得平淡知足就好，有些女人想要大富大貴」

．「誠心建議你該跟老婆討論，說不定忍你很久了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】