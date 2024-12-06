讀得成書也失業？GPA4.0畢業竟連面試都沒有　名校教授憂趨勢難逆

「科技領域學位不再保證有工作。」美國柏克萊加州大學（UC Berkeley）電腦科學教授歐布萊恩（James O'Brien）近期敲響科技業就業市場的警鐘。他在LinkedIn發文透露，即便是出自柏克萊加大、成績一流的自家學生，最近也都找不到工作。



美國柏克萊加州大學電腦科學教授歐布萊恩透露，即便是出自柏克萊加大、成績一流的自家學生，最近也都找不到工作。（Canva）

歐布萊恩該文是回應《華爾街日報》9月23日的報道，標題為「美國科技業工作崗位枯竭，短期不會好轉」。報道開頭提到一位前eBay員工，最近線上找工作到處碰壁，絕望之餘開始在紐約曼哈頓的Google與Facebook辦公室外張貼求職傳單，上面附有QR碼可以連到他的LinkedIn簡介。

「最近我從學生那裏聽到類似（華爾街日報）的描述，」歐布萊恩說，「我懷疑這種趨勢不可逆，而且很可能是影響幾乎所有就業領域的大趨勢一部分」。

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歐布萊恩說：「以前柏克萊電腦科學系畢業生，即便成績並非頂尖，也會在工作類型、地點、薪水和僱主方面收到多份吸引人的工作邀約。然而現在就連優等生，例如主修科目GPA4.0的學生，聯繫我時都憂心忡忡，因為收到的工作邀約是零。」

今年稍早，美國全國大學與僱主協會調查結果顯示，新畢業生的招募預測較2023年下降6%。

以就業不足率（underemployment）來看，數字更加明顯。紐約聯邦儲備銀行指出，每10名大學應屆畢業生中，有4人自稱在2024年就業不足。這代表勞工雖然受僱，但是因為職位與技能搭配狀況不佳，導致無法發揮充分就業下的生產力。

根據「Layoffs.fyi」網站追蹤報告，今年美國有451家科技公司裁員，人數超過13萬，聘僱率也是10年來最低。

歐布萊恩也表達對科技業就業市場的擔憂：「我不願這樣說，但今天開始攻讀學位的人，4年後畢業可能會發現自己的就業選擇非常有限。再加上越來越多人失業，我們應該很清楚知道，一個嚴重問題正悄悄來臨。我們今天就應該對此有所行動。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】