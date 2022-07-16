成功｜賣水果都月賺20萬　為何還要讀書？只因你看不到事實的全部

近日，有位讀台大的男網友在Dcard上，以「頂大會唸書真的不代表甚麼」作為標題發文，表示版上時不時就會戰校，而事主表示自己的弟弟畢業之後，因為有一套自己的經營方式而月收入20萬起（編按：台幣，下同）至無上限，而且是為自己的人生做有意義的負責跟奮鬥。因而回想讀書十多年換來的文憑最後卻是「成為別人奴隸的入場券」這樣有何意義呢？



帖文的目的原是想表達不要歧視非頂大的網友，無關學歷校系，不如認清自己的實力比較重要。不少網友回應表示「不是每個人賣水果都能發大財欸」、「有時候除了賺錢，社會地位也很重要，醫師、律師和其他社會地位高的職業也需要念很多的書」、「想法太片面」等反駁留言。也有部分網友表示雖然認同，但文章用「倖存者偏差」來論述似乎不太妥當。

事主網上分享對「成功」的看法：（按圖了解）

「倖存者偏誤」是甚麼？

所謂的倖存者偏誤／差，另譯為「生存者偏差」（survivorship bias）是一種邏輯謬誤，選擇偏差的一種。過度關注「經歷了某種事件而倖存」的人事物，卻忽略那些沒有倖存的（可能因為無法觀察到），造成錯誤的結論。

倖存者偏誤在日常生活中十分常見，許多人常說的「放棄學業、休學不見得是壞事，畢竟很多成功的人也都休學了」，就是因為只看到那些「沒有好好讀書卻當老闆又賺大錢」的成功案例，卻忽略了那些同樣沒有好好上學但默默無聞的人們。雖然許多「成功者」都有休學這個共同特徵，但並不代表這是成功的要素。

而現在你為甚麼會知道成功人士休學呢？那是因為他們倖存下來並分享他的成功過程。用俗語「死人不會說話」來解釋，因為無從由淘汰者獲得來源，所以種偏差可以導致各種錯誤結論。

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時常聽聞成功人士不畏困難的分享故事，最好的例子就像是比爾蓋茨和馬克·朱克伯格，儘管從未上過大學或完成大學學業，但還是成為了世界知名的成功者，總是令人不禁想着：「原來這樣就可以獲得成功啊！他們都可以在沒有讀大學的情況下就獲得了財富，那麼自己當然也沒問題的。」但別忘了，這就是倖存者偏差的例子，如果認真去看看那些沒有上過大學的其他人，別看被過濾後的案例，相信這樣的數據會更有可信度。

比如時常人家開玩笑地說「別人的老婆／老公都不會讓人失望」，這話跟倖存者偏差也有點相關，其一是你看到別人的另一半付出很多，所以你就只記得那些少數的好，不自覺地忽略絕大部分；其二是你知道的樣本並不完整，你看到的是精心打扮過的版本，而忽略了人難免都有蓬頭垢面的時候，而後者可能是他的老公／老婆下班回家後才能看到。

但每個人的目的都不同，有網友也回應：

．「讀書是最簡單的賺錢方式」

．「不餓死也好，追求夢想也好，人各有志」

．「每個人未來怎樣都是自己的選擇」

．「無論頂大私大都有傑出的人才且永遠比不完，但你怎知你會是那個傑出、幸運、成功的人？保持努力和善良才是最重要的！」



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