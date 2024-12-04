人工越高越難搵工！美國現「白領衰退」趨勢　科技業更成重災區

以往社會多是認為藍領階級的工作更容易被取代，然而現在美國出現辦公室工作越來越找的「白領衰退」，科技產業更是重災區。



賺得越多、坐得職位越高，工作就越難找的「白領衰退」（white-collar recession）趨勢已經席捲美國。（Canva）

賺得越多、坐得職位越高，工作就越難找的「白領衰退」（white-collar recession）趨勢已經席捲美國。坐擁高薪的白領階級變得供過於求，反倒藍領、技術工人的飯碗更有保障，而科技界更是僧多粥少的重災區。

根據《Layoffs.fyi》的統計，2024年迄今科技公司總計裁員約14.7萬人，這個數字乍看之下似乎較去年的26.4萬、前年16.5萬的規模已有所放緩，但科技界工作難尋的狀況似乎並未好轉，特別是薪資優渥的族群要找到工作更是難上加難。

當然，並非所有白領工作都受到影響。《福布斯》指出，政府機構、醫療及AI等特定領域人才仍然炙手可熱，不過以往作為高薪象徵的金融、科技領域人才，都因為這波白領衰退陷入困境。

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科技職缺大幅衰退，高薪人才難找工作

根據《Business Insider》報道，在eBay工作13年的喬恩．巴哈（Jon Bach）今年初被解僱，原先他氣定神閒，相信有着30年科技業經驗的自己要找到下一份工作肯定易如反掌，卻被現實狠狠教育。

巴哈總共投了135份職缺，其中91份杳無音信、42份遭到拒絕、2份接到電話，沒有任何公司決定錄取這位經驗老道的工作者，讓他不禁懷疑人生，「我對自己的評價有偏差嗎？」

行銷科技公司TechTarget曾提到， 資訊產業、專業及商業服務業在截至2024年3月的過去一年裏，縮減超過40萬個職缺，佔美國減少職缺的一半以上。 而這兩個領域是高科技領域的重要僱主，包括電腦系統設計師、資料科學家和其他科技職位。

LinkedIn透過追蹤用戶工作變換，也發現出類似的趨勢。2018年至2024年間，資訊科技領域的職缺縮減了27%之多、產品管理也有超過23%的下滑，品質保證（QA）則影響最嚴重，有着32%以上的下滑。

LinkedIn追蹤用戶工作變化發現，許多科技職缺都出現大幅下滑。 （數位時代授權使用）

職缺搜尋引擎Indeed同樣能看到相似的情況，醫療領域的職缺自疫情以來成長80%以上，而軟體開發人員、資料分析師、資料科學家、資訊科技營運等職缺則減少了80%。

且薪水高的比薪水低的職缺更難找到工作，資金管理公司Vanguard今年發佈的一份研究指出，年薪5.5萬美元下職缺的招募率（新員工佔當前員工比率）保持在1.5%，仍高於疫情前的水準，然而年薪9.6萬美元以上的職缺，招募率只有0.5%，不到疫情大擴編時期的一半，是近10年來最慘的數據。

企業太癰腫、員工不辭職，都讓職缺變少少

至於為何科技公司白領職缺大幅減少，一部分原因是先前企業過於害怕疫情下的人才流失，加上疫情後的反彈開始大舉擴編。

LinkedIn就發現，2022年產品經理招募增長89%、人資專員招募增長79%、工程師的招募也增長43%。然而當經濟下滑時，企業便會意識到自己招太多人了。有的企業會選擇一口氣大裁員，將團隊規模調整到合適的數字，不過多數企業的作法都較為溫和，通常是少量裁員結合凍結招募、遇缺不補等措施，慢慢減少員工數量。

不過這又遇到另一個問題，度過疫情下的大離職潮後，企業發現員工不太離職了。人們開始注意到總體經濟環境不是太好，職涯的選擇上更為保守，過低的流動率甚至成為公司煩惱。這股不離職風潮也延續至今，人資軟體公司Visier透露，其科技公司客戶的自願離職率今年不到20%，遠低於2022年近27%的水準。

《Business Insider》還認為，AI對工作的輔助可能也影響到了白領職缺，有研究指出，在AI輔助下工程師能提升超過50%的工作效率。Google今年便在財報會議上透露，現在超過4分之1的程式碼是由AI生成的。

白領衰退（數位時代授權使用）

這種種因素都使得科技企業開出的職缺越來越少，人資軟體Greenhouse的資料顯示，其客戶平均每個職缺收到的履歷從2021年底約84份，到現在已經成長至220份以上，有著接近兩倍的漲幅。

在普遍觀念下，要求學歷較低、偏向勞力付出的工作往往更容易被取代、剝削，但現在兩者狀況反轉，原先坐領高薪的職位反而越來越難找到下一份工作，AI還讓許多辦公室技能可以輕易被取代。

不過可以慶幸的是，最壞的時刻或許已經過去，計算技術產業協會CompTIA發布的職缺已較去年底有著超過50%的增長，雖然仍不及以往水準，但似乎可以樂觀相信，企業開始擴大招募，重新僱用這些白領人才。

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