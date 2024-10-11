特殊清理員｜為已逝者清理家居！笑嘆人要「這樣做」才能好好道別

由鳳小岳、宋芸樺、金士傑等人主演的影集《人生清理員》，是台灣少見的特殊清潔職人劇，劇情關注「孤獨死」，場景徘徊在一個又一個腐壞、髒亂、惡臭、甚至長蛆的環境中，開播後卻以溫馨、輕鬆的調性開出亮眼收視，連續霸榜Netflix冠軍。

從事特殊清潔9年的盧拉拉，從2020年電視電影版開始擔任劇組顧問，儘管劇情並非全然取材自他親身接觸的個案，卻讓更多人關注到特殊清潔、遺物整理的需求。



《人生清理員》劇照：



《人生清理員》劇照（Netflix截圖）

採訪開始前，還是忍不住想問：「現實世界中，真的有像鳳小岳這麼帥的清理員嗎？」對此，盧拉拉哂然一笑：「這就是讓人理解，戲劇跟現實是相反的。」

同住屋簷下，也可能「孤獨死」

40歲的他，是台灣最早投入特殊清潔的業者，專事清掃「非預期死亡」——也就是命案、自殺、孤獨死現場。會投入這一行，是因為他在擔任禮儀師時，經常遇上自殺與孤獨死的案例。

他解釋，往生者也許不是一人獨居，甚或可能與家人同住一個屋簷下，卻因為生活作息不同、家庭關係疏離，導致人死了，卻未被及時發現。「我有遇過個案是早出晚歸，跟家人幾乎沒有碰頭的機會，人都走了4～5天才發現；也有的是家人沒有注意到，發臭還以為是垃圾的臭味…」

這些個案大體被發現時往往距離死亡已有一段時間，污漬難以剷除、氣味縈繞不去，卻很難找到專門的清理員來處理。「有一次，一個家屬跟我說：你在這一行這麼久了，做的公司也不小間，家屬也不是不願意花費，但為甚麼就是沒有專業的人員？」

「我用盡方法問了清潔公司，就是沒有人願意來做！頂多就是殯儀館周邊的人力公司，但那也不是家屬可以接受的『專業』人員…既然都沒有人做，那就我來做吧！」

9年前盧拉拉離職創業，一路被看衰，坦言即便是清潔同業，也對這一行有異樣眼光。（今周刊授權使用）

藉着清掃整理「和解與原諒」

9年前盧拉拉離職創業，一路被看衰，坦言即便是清潔同業，也對這一行有異樣眼光，「就是2個字—『噁心』！會覺得為何好好的人不做，來幹這個工作？」

盧拉拉苦笑說，全家族對他從事特殊清潔都抱持負面態度，「唯一沒意見的是我爸，因為我爸死了！」他自嘲，創業當時同業都覺得這一行活不了，沒有市場需求，「不過，這樣也苟延殘喘活了9年。」

在他眼中，所謂「專業」並非是除污去味等技能，而是透過清掃過程，達到對家屬的悲傷輔導與療癒。好比有些往生者猝死，家人常不能理解事情何以發生？但從遺物整理中，也許可以從藥單、日記、隻字片語發現端倪，理解往生者的生心理有甚麼問題。

尋常認為所謂「遺物整理」或「死亡清理」，就是清空遺物、還原空間，但對盧拉拉而言，卻是一個「和解與原諒」的過程。他解釋，許多孤獨死個案都是因故與家人分離，因此家屬來到現場，對往生者印象也往往負面，「我們在還原的過程中，讓家人比較釋懷，這是清理的第一個工作。」

其次，是在清理遺物的過程當中，慢慢耙梳、拼湊出家人之間斷聯的原因。他曾遇過死者離婚後，太太就帶着孩子出國，「小孩可能不能理解：為甚麼爸爸不見了？」直到小孩成年後接獲爸爸死訊，來到現場發現遺留的書信、相片，他才會知道，「爸爸會離開不是因為跟他關係不好，其實對家人的愛還持續着。」

然而，這都還是幸運的案例。事實上，許多孤獨死個案都與親友斷聯，委託者常常是房東或社福機構、公部門，即便好不容易聯繫上家人，最常出現的一句話也是「干我屁事」。

若是關係人難得出現了，他們往往站在門外，催促清理員快把值錢東西，如皮夾、房契、地契等找出來。盧拉拉也不只一次碰到，家屬仗着有人壯膽，跑進去拿了錢就跑，「留下我跟房東錯愕在現場。」

問他甚麼東西，是遺物整理中最常被丟棄的？他沒有標準答案，倒是許多委託人會順道請他清走一些物件，譬如大型的裱框結婚照。盧拉拉笑說，那些對自己有意義、有價值的東西，對家人來說可能是垃圾，建議也要先思考到了某個時刻，自己如何處理它。

不過他強調，「意義」、「價值」全憑個人決定。像他曾看過所謂的「收納專家」，花了3天勸服客戶丟掉一支不能用的手機，但那是委託人出社會時媽媽送的第一支智慧型手機，而媽媽已經離世，「思念的價值在這裏，我們沒有資格去評斷！」

相關文章：行業見聞｜單位內竟住上500隻曱甴？清潔工分享10大地獄執屋案例

+ 38

藉「生前整理」釐清人生，才能美好道別

除了死亡清掃，盧拉拉也做遺物清理，甚至延伸到囤積歸納、生前整理，因此他將自己定位在「人生整理師」，「類似收納師，但是有臨終關懷、家人和解之類，藉由長期的陪伴與溝通，看他有甚麼想跟家人說，情感上的問題可以解決？鼓勵他去和解。」

有趣的是，這類委託人以70歲世代居多，顛覆我們以為老人家對身後事的迴避、禁忌印象。

盧拉拉解釋，70多歲的長者是台灣第一批「手機成癮」的老人，懂得用網路、觀念相對開放，尤其是面對「通訊錄上劃XX的都是走掉的，參加的聚會都是喪禮」，他們看到告別式從繁複變簡約，甚至家族成員因為信仰不一致而產生衝突，會對生死有更多想法。

也因此，他會藉由生前整理「爬梳」委託者的人生，透過家中物品的分配與整理，慢慢去聊對方「留下來甚麼」跟「甚麼想留下來」，哪一種方式，才是符合他心意的道別？

「想要甚麼形式、風格的喪禮，不代表你要怎麼告別，過程中如何說完你想說的話，那才是好好說再見。」

盧拉拉舉例，傳統「入殮陪棺」，要有春夏秋冬4套衣服，「如果要一個現代女性穿鳳仙裝或旗袍，她應該會爬起來打死我！如果是她的後人說要這樣穿，我覺得那也不是她願意的。」

有過溝通，活着的人至少有個概念，「要不然要『博杯』嗎？」盧拉拉說，從委託人想要的告別方式往回推，就能進一步釐清想要留下甚麼東西給家人，甚至可以造冊、寫一段話，「至少讓後人有一定的依據。」

相關文章：另類行業｜薪金可觀年休卻不到10天 種鴨授精師嘆工作沒未來可言

+ 5

生活學着簡單，不給人家添麻煩

這些年來，工作中看盡人生百態，若說對他有甚麼影響？那便是生活慢慢學着簡單。盧拉拉笑說，原本2個房間塞不完雜物，如今撇開拋棄式的工作服，衣櫃裏只有5件家常服，「除了漫畫跟玩具之外，可以捐的都捐了。」

但所謂「簡單」，並非儉樸生活、或不消費，而是避免把高張的情緒放到生活中。他說，以前會跟客人對吵，但看久了大悲大喜、大起大落，轉移到自己身上，就會覺得生活沒那麼複雜，不必有太多情緒，也不必太計較。

而日常中不自覺累積許多要處理的問題，有形無形的帳戶、債務、人情…「這些慢慢的都要先處理，不要留下來造成虧欠。」他解釋，父親過世時留下10多個帳戶，「光跑銀行就跑死，開始玩大富翁『跑關』！」

對死生看得淡然，盧拉拉已簽了大體及器官捐贈，也決定要海葬，不過兒子2、3歲時曾指着抽屜說：「等爸爸死了放那裏就好」，到時再由孩子決定吧！他笑說，「斷捨離只是開頭，可能現場丟東西太多了，會覺得不要累積太多東西，只留下必要的，別給人家添麻煩。」

【延伸閱讀，更多另類行業見聞】



環繞地球10圈 只為愚公移樹 植物獵人：最期待開箱

+ 25

筍工｜有人肥了十幾磅！旅遊景點請人扮孫悟空 職責：被遊客餵食

+ 7

延伸閱讀：

孤獨死現場留下一箱箱照片，兒痛哭「原來爸爸沒忘記我」…《人生清理員》：整理的不只遺物，更是人生

不留遺憾與負擔！50後啟動「終活清單」，為最後旅程做準備：人生清爽了，更能自在安享老後

【本文獲「今周刊」授權轉載。】