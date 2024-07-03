求職者更強勢、下屬「食住」上司？新時代下「它」才是最劣勢一方

近這三年，我發現職場舊有價值觀迅速崩塌，新的價值觀似在組成，但又未完全成形。今天半宅職薯就和大家探討香港職場文化學去何從。



以下例子在在顯示舊價值觀正在崩塌：

1. 求職面試，變成挑選僱主的過程

以前年代求職面試，幾乎是純粹的「工揀人」過程：面試官會刻意令你陷入兩難，批評你的履歷，從而測試你應變能力和情緒智商極限。

要是今天面試官再這樣做，極大機會在事後被應徵者在網上大罵，然後「唱佢臭朶」（網上論壇常用語）。由於僱主的信譽相當重要，結果面試官都不敢得罪應徵者。

然而，我也犯了一個錯：「面試官」這三個字今時今日已被認為是過譽稱號，而至應於如何稱呼面試官，似乎仍未有共識。

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2. 上司下屬變得更加平等

以前年代上司高高在上，公司架構呈三角形，高層發司號令，中層上行下效，基層勤於執行。中高層擁有著行業所需的知識和經驗，所以判斷一般也比基層更加準確或者有遠見。

工作內，上司是管理人；工作外，上司也是前輩智者。上司老細因而獲得下屬尊重。

但今時今日新一代基層員工追求扁平架構，在工作上也希望得到更多機會參與決策。而事實上，很多技術上的工作，新一代基層員工的知識更加新，技巧更加純熟，中高層不得不重視他們的貢獻和參與，公司架構自然趨向扁平。

所以，下屬要尊重上司，上司也要尊重下屬，指揮變成協商，指示變成建議，大家的地位趨向平等。

3. 階級角力變成階級仇視

我主觀感覺到，以往矛盾主要歸根於薪酬待遇的勞資角力，在近幾年漸漸演變成階級仇視：基層員工討厭上司，不是因為上司太嚴苛或所給工資太低，而是認為自己無希望成為上司，於是演變成放棄，再演變成仇視。這種想法和仇富是一脈相成的。

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人人都是大學生

若果人人都認為畢業後要入息要高於香港中位數，最好有人讓他指指點點，那麼誰人做那些入息中位數以下的工作？誰人又需要被人指指點點呢？

看現在的走勢，基層工種已經出現僱主求人上班的狀況。幸好的是，有一批仍抱tqbu 舊日價值觀的人願意「哽這些豬頭骨」。這一批人，有部分是為人父母，在為了家庭辛苦工作之餘，也被子女質疑是社畜，兩邊不是人。

畢業十年爛 CV

在十年八年之前，一個人如果在社會工作了十多年，履歷表卻一事無成，經常轉工，空窗期特別多，從未受賞識而被升職……等等。那麼這個人大概不會被老細高層栽培成為明日之星。所以在那些年，很大部分人畢業後都拼命工作，力爭上游，希望做出成績被人賞識。

無佛處稱尊？

然而在今時今日，隨着部分人崇尚躺平，舊時代價值觀中的爛 CV 必然越來越多。在無選擇之下，僱主找接班人時大概有三條路可以走：接受爛 CV；器重舊員工；尋找外地人才。

當大批躺平一族開始面對生活壓力，希望改善生活質素之時，究竟可以在無佛處稱尊，還是被外來競爭者淘汰，這仍須拭目以待。

結語

既然新思潮不甘於朝九晚六打一份牛工，作為僱主的又何須抱着舊思想勉強他們呢？職場缺乏新血不是個別公司的問題，而幾乎是整個香港職場的問題，換句話說，大家都不處於競爭性劣勢。處於劣勢的，不是新一代，不是舊一代，也不是你我，而是所有人加起來的香港。

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