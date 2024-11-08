集體被玩？男生不滿面試被問IQ題發嬲！竟獲取錄但獲聘卻另有原因
撰文：中天新聞網
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近日有網友指控，日前參加一場集體面試，中年主管詢問一題腦筋急轉彎，其中一位突然說，「他是來面試的，不是來當猴子」，氣氛超尷尬，沒想到後來竟然只有他一人被錄取，理由曝。
事主日前在匿名公社發文，「現在面試搞一堆花招是在幹嘛？」先前去一間小食品面試，面試的中年主管問了一個很像腦筋急轉彎的問題，他跟另外2人想破頭一一回答，怎料輪到最後一名年輕人時，他竟大膽說出「我只是來面試的，不是來當猴子」，此話一出，氣氛瞬間凝結。
事主怎麼都沒想到，面試結束後，居然只有那位年輕人錄取，還立刻被約周一開始上班。最扯的是，面試的主管說，錄取原因是那個年輕人是讀食品專科畢業的，事主一聽氣得飆罵「那早講不就好了？問那甚麼破問題？真把我們其他人當猴子耍？」
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文章曝光後掀起討論：
・「都知道在耍猴戲了，還繼續當猴子，人家點出耍猴戲過關，所以他那當人了，你有點出來嗎？」
・「真的還好沒錄取，一點小事在那裏上網抱怨」
・「我不是來當猴子……恭喜你我們要的就是這個答案」
還有人推測：
・「其實已經內定要食品科的，其他人過場耍猴戲，面試時問你龜自怎麼寫，不是考你會不會寫，暗示你摃龜（落空）了」
・「集體面試啊，可能人家面試官問這問題的目，就是要看你們的反應吧，反正你也沒講面試的職位內容，跟面試官所提的問題是啥，只能這樣推測」
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