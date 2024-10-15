見工｜連CEO也不懂答！主管出一「奇葩問題」 刺中常人思考盲點
撰文：ETtoday
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面試時如果被問「世界第2高山是甚麼山」你知道嗎？求職時不免會遇到面試官突如其來的「奇葩」問題，如何抓到問題邏輯和背後蘊藏的意義，是許多求職者該學習的課題。日本一名CEO就分享一段面試對話，當時面試官問他「你知道日本第2高的山是哪一座嗎？」讓他當場愣住不知如何回答，於是這名CEO從此將這個問題記在心中。
日本一名軟體開發公司的CEO日前在推特發文，表示曾遇過一名主管問求職者，「你知道日本第2高的山是哪一座嗎？」讓他當場啞口無言愣在原地，主管見狀後也告訴他，「你不知道吧，所以除了第1名之外，其他都沒有價值。」讓事主印象非常深刻，回去後便趕緊將所有的「第2名」給背下來。
事主表示，許多人確實都知道「第1名」是甚麼，但對於「第2名」的存在卻相當模糊，為了避免自己也遇到圖樣的窘境，因此自己背下了「北岳」（日本第二高的山）、「霞浦」（日本第二大的湖泊）、「K2」（世界第二高的山）、「東加海溝」（世界第二深的海溝）、「蘇必略湖」（世界第二大的湖泊）等這些第2名。
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貼文一出後，馬上引發熱烈討論，至今已有將近8萬人按讚，網友紛紛表示：
．「我明年就出社會了，真的是該記起來」
．「我真的有遇過這種問題！」
．「我之前也被公司的前被問過，結果我連第一高的山都不知道，就無法繼續聊下去了」
．「如果知道第2高的高山是哪一座，一定又會被追問第3高的山是哪一座，根本沒完沒了」
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