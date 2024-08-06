見工｜另類「不守時」惹禍！女生提前半小時到達　竟因此被HR趕走

不要遲到是面試的基本原則，因此不少面試者會選擇提早到場等候。近日有網民發文，稱自己提早到公司附近等候面試，卻被HR以「提前到場」為由，直接取消面試，讓她相當傻眼。



近日有網民發文，稱自己提早到公司附近等候面試，卻被HR以「提前到場」為由，直接取消面試，讓她相當傻眼。（Canva）

事主在Dcard以「面試提早到反而被拒絕」為題發文，表示自己和一家公司約了10點面試，由於害怕遲到，事主9點30分就到了公司附近，並到鄰近的公園等候。9點40分時，HR突然問事主是否已經到場，事主就回答自己9點30分就到附近了，現在在公園裏。9點55分事主準備上樓面試時，HR卻直接在門口叫事主走人，表示「老闆不要了」、「(事主)不是他們要找的」，直接取消了面試。

事主對此相當不能理解，詢問公司原因，對方卻說「誰叫你提前半小時到的，你可以準時10點到，或者9點55分到」。這讓事主十分傻眼，並詢問網民自己是否有錯，還是現在的面試制度改了，只要壓線出現就好了？

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文章引來大量網rvp 留言，不少人認為公司只是隨便找理由拒絕事主：

・「不用放心上，這公司就不缺人，只不過隨便找個理由拒絕你。就當增廣見聞、刷新下限，第一次看到提前到還覺得不好的」

・「提早到是好事，感覺只是找個理由拒絕你而已」

・「這只是藉口吧，應該是他們找到人了，隨便掰個理由打發你」



也有人認為事主確實太早到了：

・「通常太早到，會容易造成公司的困擾，因為他們可能有事情，所以提早10分鐘是最剛好的」

・「提早半小時真的有點太早了，準時或提早10分鐘就可以了，有可能主管或HR前後有其他面試或會議排程，提早太早到的我會覺得對方時間觀念沒有那麼好」

・「提早到是守時的好優點，但太早就不是守時了」

・「難道這就是俗話說的『另類不守時』，太早或太晚都不行，一定要剛剛好整點，提前或晚到都不能」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】