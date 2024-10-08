見工｜面試3天後即獲取錄！她擔心會否有伏　過來人反稱這才理想

待業求職、投履歷後等待回覆常是許多社會新鮮人最難熬的時間。近日，有網友於Dcard好奇發問，通過面試後，很快就收到錄取通知，「會是雷缺嗎？」貼文曝光後，引發網友熱烈討論，其中，便有人點出1關鍵，並直呼「我反而喜歡那種很快通知的」。



事主表示，讓她感到不安的是，即便應徵人數多，卻在面試後的1、2天後便收到錄取通知，擔心有問題。（Canva）

面試完不到3天就被錄取！她憂「會不會遇到屎缺」

一名網友在社群論壇Dcard發文表示，自己最近一連面試好幾間公司，而從徵才網站可見，這些公司的應徵人數都很多。不過，讓他感到不安的是，即便應徵人數多，卻在面試後的1、2天後便收到錄取通知，擔心有問題，「會不會是該公司很缺人，才會急着找人進去？」

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對此，有人認為不一定，像是中小型公司，上司、老闆人數少， 人都在，過審就很快：

・「而且100人以下的公司，老闆在，就是老闆最後面試；只要老闆滿意，當下就可以決定入取，哪需要其他人決定」

・「我反而喜歡那種很快通知的，總比一直在那邊乾等好，拿到錄取就可以好好研究這份工作要不要去拿到錄取就可以好好研究這份工作要不要去」

・「不一定，有可能剛好很缺，以我的例子來說，朋友也有投履歷，但沒有被通知面試，我被面試當下，就直接錄取了（這樣很好啊，至少不用一直等待電話），也一直做到現在，當時公司人力缺，要盡快補齊人力」



・「同意，面試前公司的時候就是老闆當下錄取我 進去之後發現很適合養老，老闆脾氣也很穩定 不是所有當下錄取的都是屎缺」

・「不一定欸！我二面當天收到錄取進去 現在即將第三年，後來才知道人資跟老闆很討厭拖很久讓候選人等待」



不過，也有人表示，自己做過兩間當天錄取，請我過沒幾天報到的：

・「都是超級雷缺」

・「大公司屎缺比例最高，小公司有的不想養老才走」

・「進去才知道」

・「我還在等通知，面試完第五天，感覺是無聲卡了。」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試完不到3天就被錄取！她憂「會不會遇到屎缺」，過來人曝背後真相：反而很加分】