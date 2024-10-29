只向錢看不為前途打算！事主嘆新一代搵工心態有問題　網民齊反擊

各行各業所需的技能不一，能領到的報酬也大相徑庭。有一名女網友發現，年輕人偏好選擇薪水高、發展性低的工作，如以勞力為主的職業，反而辦公室文員開缺也很難找人，她無法理解並表示，「如果要靠勞力賺錢，倒不如一開始就不用讀到大學」，其他人卻不認同，認為「錢最重要」。有人直呼「妳所謂的辦公室文書職才是低薪無發展性、浪費時間的工作」。



有一名女網友發現，年輕人偏好選擇薪水高、發展性低的工作，如以勞力為主的職業。（Canva）

一名女網友在論壇Dcard以「薪水比發展性重要嗎？」為題發文，她表示現在年輕人大多都選擇薪水高卻沒發展性的工作，如餐飲、外送、作業員等，多是以勞力為主，反而不願意選擇辦公室文書職的工作，她說，「觀察到好幾家公司開缺，投的人比以前少很多很多，還是我想太多？其實坐辦公室薪水低又沒前景？」

該網友認為，如果要靠勞力賺錢，倒不如一開始就不用讀到大學，雖然職業不分貴賤，但心底多少還是有點瞧不起勞力工作者，「身在笑貧不笑娼的社會中，讀書好像更顯得沒用」。

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然而許多人不認同辦公室文書職是有前途的工作，留言：

．「職業有貴賤，讀書有用，但有些人讀的沒用，白領、藍領都有專業性質的工作，但妳的例子都不算，3萬（台幣，下同）以下還要求大學學歷的工作都是糞，如果妳所謂的辦公室文書職是這種，那就是低薪無發展性、浪費時間的工作」

．「辦公室文職的薪水其實沒有想像中的高，除非是金融會計或法律類。一般行政的薪水我看蠻多公司都只有27,000到30,000，而且升遷管道不明」



另有多數網友都認為錢才是重點：

・「大餅很多，錢到手才是真理」

・「錢多最重要，其他根本不重要」

・「拿到錢才是真的」

・「說實話，我覺得薪水真的重要得多」

・「工作不就是為了錢？」

・「薪水自然是最重要的，不然誰要工作？」

・「台灣大多工作都沒有所謂的發展性，那倒不如一開始就找薪水比較高的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】