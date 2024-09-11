諸澤莉乃是誰？從前線打工變CoCo壹番屋社長　她22歲顛覆日本商界

2024 年 5 月，年僅 22 歲的諸澤莉乃正式接任高階特許加盟商 Skyscraper 社長，Skyscraper 負責經營在東京、群馬等 8 縣的 25 家 CoCo 壹番屋，年收高達約 20 億日圓（約港幣1億1千萬元）、擁有約 45 名全職員工和 390 名兼職員工。



諸澤莉乃的成功故事實在勵志！（按圖了解）



2024 年 5 月，諸澤莉乃正式接任社長。從前線服務人員晉升到社長，她僅僅花了 7 年。（株式会社スカイスクレイパー）

諸澤莉乃的崛起，在日本商業界引發討論。這個人事任命，挑戰了長期以來日本人對於高管年齡和性別的刻板印象；超年輕女性社長的職涯故事被媒體報道後，更是打動了許多人。

從高中打工一路做到年收 20 億日企社長！諸澤莉乃的職涯旅程

15 歲那一年，還是高一的諸澤莉乃因緣際會看到 CoCo 壹番屋的招聘廣告，抱着「試試看」的心態開始了打工生涯，負責端水、上菜和簡單的廚房工作。不久後，她便發現自己對接待客人的工作充滿熱情，決定在這條道路上繼續發展。

在接下來的幾年裏，諸澤莉乃不僅精通了店內的所有營運，還因出色的服務能力和積極的工作態度，獲得了公司內部「客戶服務之星」的最高榮譽肯定。

諸澤莉乃 19 歲時，時任 Skyscraper 社長西牧大輔開始物色接班人。在考慮了多方因素後，他決定邀請年輕的諸澤接任社長一職。西牧大輔受訪時表示，自己看重的並非年齡或資歷，而是人才對公司的熱愛與工作投入度。

2024 年 5 月，諸澤莉乃正式接任社長。從前線服務人員晉升到社長，她僅僅花了 7 年。

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準備兩年才正式接任社長！認識到自己的不足，靠團隊力量補足

當被問到是否會因為太年輕而被質疑領導力，諸澤莉乃分享，就任社長前，她積極參與了公司的月度會議，這些會議不僅有內部高層參與，還邀請了來自公司外部的高階主管和教練，共同為公司制定未來的發展策略；她每周還會主持一次內部會議，專注於討論今年應達成的利潤目標。

這段準備期，她走了兩年。途中更經歷了疫情帶了的一連串挑戰，她也深知自身的不足。

「當時缺乏經驗，無法單獨承擔前任總裁的所有責任，因此我努力發揮每位員工的長處，像是讓擅長數字的同事更深入地學習財務知識。這讓我感到自己並不孤單，工作起來也更有安全感。我們不是自上而下的管理模式，而是一同成長、共同進步。」

從前線員工步步高升！諸澤莉乃：就算當了社長，還是要下場服務顧客

諸澤莉乃的成功並非偶然，從餐廳現場前線做起的她，深知員工是企業最重要的資產，因此在管理上，她特別重視員工的個人發展和團隊合作。即便已經成為社長，她仍然希望繼續在現場工作，並與員工保持緊密聯繫。

諸澤莉乃認為，管理應該基於員工的實際情況和需求，理解和解決員工在工作中的實際問題。只有在現場工作，才能真正理解客戶的需求和員工面臨的挑戰。這種「不離現場」的管理哲學，讓她能即時發現問題並迅速作出應對，同時也贏得了員工們的尊敬和支持。

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年齡、性別都不該是阻礙；不懂就學、就問，哭完後繼續努力

年齡、性別或背景都不應該成為職涯發展的障礙，諸澤莉乃強調，只要有意願和能力，任何人都可以在公司內部實現自己的職涯目標。這個理念不僅讓她自己從一名打工生快速晉升至社長，也帶動公司形成了一種積極向上的氛圍，激勵着每位員工發揮潛能。

諸澤莉乃也保持着謙遜和持續學習的心態。她坦承自己剛開始接觸企業管理時，常被複雜的專業術語和管理概念困擾，甚至在會議中多次流下眼淚。於是她積極向前輩請教，並利用各種影片、書籍資源自學，彌補自己的知識短板。

透過努力和對工作的熱愛，諸澤莉乃打破了年齡和資歷的限制，從高中生打工一路到 22 歲成為社長。她的成功告訴我們，只要發自內心熱愛工作、堅持學習與勇敢承擔挑戰，就有機會在職場創造屬於自己的傳奇。

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