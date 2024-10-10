最好的工作「快樂」非關鍵！黃仁勳成功哲學：「做到這點」更重要

世界上最好的工作，是長甚麼樣子的？是能讓人感受到幸福、收穫成就感的，還是薪水高、福利好的職位？又或是彈性十足、自由度強的工作型態？輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）則認為，「最好的工作，不是一直帶給你快樂的工作！」



黃仁勳的工作習慣：每天早上 6 點起床，一睜眼就工作至深夜

近期黃仁勳在一場對談中，坦言自己每天一起床便開始工作到深夜。現年 61 歲的黃仁勳，每天早上 6 點起床、一周上班 7 天，「當我不在工作的時候，我也在思考工作。而當我在工作的時候，我就是在工作。」

黃仁勳甚至在看電影時也無法完全放下工作，「我會坐在電影前，但不記得劇情，因為我在思考工作。」「有時候是解決問題，有時候是想像未來，在幻想、在做夢。」這樣的工作方式讓他每一天都充滿挑戰和壓力。

從這些小故事，能發現黃仁勳有着驚人的工作熱情，以及對輝達的無限熱愛。這也是輝達成為全球人工智慧晶片市場領導者的關鍵因素之一。

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最好的工作，不是一直讓你快樂的工作！黃仁勳：希望你有經歷痛苦與磨難

許多人誤以為最好的工作是能帶來持續快樂的工作，但黃仁勳並不認同這一點。

「我不喜歡我工作的每一天，我不認為工作每天都能給我帶來快樂，快樂也不一定是美好一天的定義。我每天都不快樂，每年我都對公司不滿意，但我每一秒都熱愛這家公司。」

黃仁勳認為，要創造出偉大的事物，必須付出巨大的努力和持久的專注，這並不容易，「你必須經歷痛苦，必須努力，必須做那些困難的事情，並克服它們，才能真正感激自己所完成的事。」

黃仁勳強調，真正的成功來自於辛苦和犧牲，而不是輕而易舉的快樂。而當人們在突破這些不容易時，我們並不總是在享受這些過程。所以他反而希望人們的工作，是有經歷痛苦和磨難的。

黃仁勳的工作哲學或許並不適合所有人，但透過黃仁勳的經歷，我們能發現真正的成功，往往隱藏在艱辛與奮鬥之中。這也是為甚麼黃仁勳 3 月在母校史丹佛大學（Stanford University）《SIEPR 經濟高峰會》演講時，期許學生們未來能經歷大量的痛苦和磨難，因為這是通往卓越的不二法門。

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