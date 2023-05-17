激勵型、閨密型老細也跟不過？7種類型上司　只有一種值得跟從

好老闆真難找，想必是許多職場員工的共同心聲。根據調查，有 82% 員工離職的主因就是受不了老闆。好的老闆不僅能讓員工上班開心，甚至可以助人成長。反之，壞老闆則可能成為你每天上班的惡夢。也有些老闆起初看似不錯，相處久了卻原形畢露，令人相當苦惱。



職場專家在全國廣播公司商業頻道（CNBC）點出一些分辨的法則，教你分辨出職場上 7 種不同類型的老闆，以及哪一種老闆最值得為他工作。

要是能在職場遇見以下的最後一種老細，應該是一種福氣！（按圖了解）

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1. 消耗型老闆

這類老闆，通常自身能力不錯，也非常願意親力親為，激勵員工一同努力。看似不錯，但過一段時間，他們就會開始要求員工都要達到主管工作的等級，就像咖啡研磨器一樣，員工不斷運轉生產，一旦追不上進度，恐怕在老闆眼中就會變成卡住機器的咖啡渣了。

2. 激勵型老闆

激勵型老闆會在員工挫折的時候，想辦法激勵員工，更懂得在員工表現好時，不吝嗇地讚許。但這類做法必須適可而止，如果老闆總是誇獎員工表現得不錯，或總說沒關係下次會更好，容易蒙蔽真相，讓員工無法清楚意識到問題，不懂得改變。

3. 神隱型老闆

上班總看不到老闆身影？這樣無時無刻神隱的幽靈老闆，基本上無法掌握員工工作狀況，也無法在員工需要的時候伸出援手、解決問題。在神隱型老闆底下工作的人，通常很容易失去方向，不知道自己下一步在哪。

4. 自戀型老闆

有自戀人格的老闆，只在乎自己，所做決定通常都對自己有好處、不顧員工發展，甚至會搶走員工的功勞，讓員工感到不被重視。

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5. 閨密型老闆

職場上友善社交是必要的，但有的老闆拿捏不好分寸，總想當員工的好朋友，即便雙方真的相處得很好，私下也有交集，但閨蜜型老闆容易忘記應該把老闆身分放在朋友前面，「領導」、「輔導」才是老闆真正的工作，不是交朋友。

6. 火山型老闆

這類人跟神隱型老闆有點雷同，神隱型老闆是永遠找不到人，火山型老闆則是平常沒什麼意見、穩定如一座山，不過只要員工出包，便會理智線斷裂，一股腦地怪罪員工，如同火山爆發般。

7. 可依賴型老闆

最好的老闆就是可依賴型老闆，員工可以相信老闆講的都是真話，無論是好話壞話，總可以聽見老闆誠實的反饋，告訴你應該如何調整工作。通常這樣的老闆也會散發出關懷型特質，因為老闆在乎員工表現或發展，才會像導師一般適時給予正面評價。

另外，根據哈佛大學商學院資深學者長期調查，最好的老闆也會具備「北極星」特質，可以在員工迷失方向的時候，帶領員工走出迷霧、重返正確道路，宛如恆久不變的北極星，令人值得信賴。

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