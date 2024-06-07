黃仁勳怎訓練輝達員工？為提倡「光速」辦事效率　Email只許得6行

隨着輝達（Nvidia）股價不斷創新高，行政總裁黃仁勳的工作習慣和領導方式成為眾所矚目的焦點。根據《商業內幕》（Business Insider）和《紐約客》（The New Yorker）報道，黃仁勳每日與員工聯繫的電子郵件「極其簡潔」，篇幅不超過 6 行。黃仁勳也希望員工在撰寫電子郵件時，能遵守這個原則。



輝達在全球擁有超過 26,000 名員工，《商業內幕》引述曾在輝達工作的 3 名員工，其中一位高層指出，黃仁勳的寫作風格被比喻為「勒索信」（Ransom Note），因為 Email 短小精悍、直切主題；輝達內部甚至有一些專門用語，如「TL」的意思是太長（too long）、「DR」意思是沒讀懂（didn’t read），藉此強調簡潔的重要性。

「向他（黃仁勳）發送超長的電子郵件，會遇到麻煩。」一位前員工指出，輝達的電子郵件寫作形式是雙倍行距，每行一個句子，可能不超過 5、6 行。

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Email 不寫超過 6 行！輝達黃仁勳超重視時間，力求溝通務必簡潔、光速

黃仁勳對「時間管理」極其重視，《紐約客》指出，黃仁勳要求員工設想「光速」做完事情的方法，也就是要快速反應、迅速行動，然後盡一切努力實現的目標。

此外，黃仁勳要求員工每周提交一份清單，列出 5 件「最重要的事」，這有助於黃仁勳迅速了解輝達各地的工作情況，也讓他能在必要時建議不同部門或地區的員工協作；對內部員工來說，這樣的溝通模式也有助於人才集中注意力在最關鍵的任務上。而黃仁勳通常會在深夜查看這些信件，並逐一回覆數百封信件。

這些「特殊」的內部管理模式，不只存在於輝達。日本亞馬遜創始成員佐藤將之便在《亞馬遜會議》指出，在亞馬遜幾乎看不到 PPT 或條列式的會議報告，因為亞馬遜規定會議報告必須以「敘事形式」書寫，通常是以 Word 製作、印好後在開會時發放。之所以禁用 PPT 與條列式報告，是因為「一旦以重點條列的方式來寫，閱讀時容易因人而異，產生不同詮釋。」反而拉長團隊建立共識的溝通時間。

Email 被戲稱勒索信，走動式管理也讓員工冒冷汗！「像把手指插進插座」

除了電子郵件，黃仁勳還有一些「獨特」的溝通習慣。黃仁勳經常在基層員工的辦公桌前駐足，詢問工作情況，這些詢問有時會給員工帶來壓力。產業分析師漢斯 · 摩西曼（Hans Mosesmann）指出，在矽谷你可能可以瞞天過海，但不能對黃仁勳這樣做，因為他會發脾氣。

黃仁勳的性格反覆無常，且說話方式嚴厲。雖然他承認自己的語氣有時會無心地粗暴，但這其實是他腦子裏想的和嘴裏說的話不一致所致。部分員工形容，與黃仁勳交流就像「把手指插進插座裏」。但儘管如此，輝達員工的留任率依然很高。

黃仁勳的領導風格雖然嚴厲，但簡潔、高效的溝通方式，和對工作優先順序的重視，顯示出他對於提升公司效率和專注於核心業務的決心。這些特質在輝達股價持續攀升的背後，扮演了重要角色。

隨着輝達在 AI 革命中扮演愈來愈重要的角色，黃仁勳的職場習慣和管理心法，未來勢必會持續受到各界關注和討論。

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