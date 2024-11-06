員工「同時上數堂線上課」被即炒！面對誠信議題安永、Meta嚴起來

企業對「小錯誤」越來越不能忍？

會計師事務所安永（EY）近期解僱了數十名員工，原因是這些員工在公司培訓期間同時參加多場線上課程。5月點燃學習周（Ignite Learning Week）期間，安永員工被要求參加並獲取持續專業教育學分（CPE），但部分員工選擇同時參與多堂課程，以便更快達成學分要求。



部分安永員工指出，內部培養了一種multitasking的文化，這些被解僱的員工並非為了作弊，而是因為不希望錯過多個課程內容。（Canva，示意圖）

直接開除！安永解僱數名同時上超過一堂課的員工

部分安永員工指出，內部培養了一種「多工處理」（multitasking）的文化，他們習慣切換多個螢幕工作。但這些員工並非為了作弊，而是因為不希望錯過多個課程內容。

然而，這些行為被安永視為違反全球行為準則與美國學習政策，因此採取了嚴格的紀律處分。安永在聲明中強調對於誠信與道德的重視，表示任何違反行為準則的動作將不被容忍。

這次處分並非單一事件的結果，2022 年安永曾因員工作弊醜聞被美國證券交易委員會（SEC）罰款 1 億美元，成為 SEC 對審計公司施加的最高罰款紀錄。當時數百名安永員工在會計師考試中共享答案，安永還在調查過程中隱瞞相關證據，不僅損害了公司聲譽，也引發了對公司內部文化的質疑。

為了 193 元揮刀！Meta 解僱濫用餐費的員工

與安永事件類似，Meta 近期也對濫用餐費政策的員工採取了強硬態度。

有些員工被發現利用每次 25 美元（約港幣 193 元）的晚間餐費津貼，來購買個人護理用品和其他家庭物品，像是牙膏、茶葉、酒杯等，或是在不合規的時間段訂餐。Meta 的餐費政策本來是提供給工作到晚上 6 點後，且所在辦公室無自助餐廳的員工福利，但這個濫用行為被視為對公司資源的浪費。

Meta 表示，公司資源應該被合理使用，也會持續監控和改進政策。儘管 Meta 沒有公開回應具體的解僱決策，但內部員工的不滿情緒依然存在。部分員工認為政策的執行缺乏清晰指導，而濫用福利的處罰過於嚴厲。

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企業更重視「道德問題」，違規行為將更被難容忍

在面對外部監管機構加強審查的同時，企業內部對於道德風險的容忍度也在逐漸降低。

安永在先前的作弊事件後，不僅遭受了巨額罰款，還失去了部分市場信任，這迫使安永不得不採取更加嚴格的內控措施，避免類似事件再次發生；Meta 也同樣面臨着內部資源管理的挑戰，因此也對違規行為採取零容忍態度。

種種事件的背後，凸顯了企業在誠信、透明度等價值觀上的強化，以及對品牌聲譽風險的高度關注。長遠來看，這樣的趨勢或許會讓企業更加合規，但同時也可能增加內部員工壓力，迫使人們重新審視企業的既有文化。

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