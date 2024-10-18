Tesla德國工廠病假率達17%　高層為打擊「詐病風氣」不惜突襲家訪

德國柏林的Tesla（特斯拉）電動車廠早前爆出，高層主管突襲檢查請病假的員工家中，引發爭議，車廠官方回應此為行業常規，工會則指出Tesla長期存在恐懼文化。



這件事也傳到Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）耳裏，他在X上回應了一條推文，表示整件事「聽起來相當瘋狂，正進行調查」。（路透社）

Tesla（特斯拉）柏林廠，早前爆發勞資爭議！

近期，該廠因員工8月份病假率逼近2成，製造總監為「確認請假員工的健康狀況」，竟派員拜訪病假員工，引起部分員工強力反彈，也讓該廠的過勞問題浮上水面。

據德國《商業報》報道，Tesla柏林廠的製造總監蒂里格（André Thierig）近期指出，2024年8月，該廠12,000名員工的病假率已上升至17%，遠比同業平均病假率5.2%高出3倍以上。

17%的病假率究竟有多嚴重？若以12,000人換算，約有2,040人請假。而據《衛報》報道，Tesla柏林廠今年來約有200名全職員工沒來公司上班，但仍然領取薪水。也因此，廠方不得不祭出「家訪」政策，針對其中逾20名員工突襲檢查，以確認病假情況是否數實。

據了解，由於高層主管在未事先通知的情況下，就派員上門，因此引發部分員工極大不滿，有些人並未應門，甚至威脅揚言要報警。

針對家訪措施引起爭議，蒂里格表示，此項檢查是行業常規，只是希望「喚起員工的職業道德」，卻遭到德國金屬產業工會（IG Metall）抗議，指出Tesla工廠存在「恐懼文化」，讓員工壓力過大，因而導致患病率居高不下。

相關文章：Elon Musk何時會叫你滾？ 看看Tesla員工「反手冊」寫了甚麼！

+ 42

Tesla籠罩「恐懼文化」？

針對Tesla柏林廠的病假比率，德國工會IG Metall稱，該廠一直存在着「恐懼文化」，使得員工壓力過大，導致患病率達到15%或更高。工會的地區負責人舒爾澤（Dirk Schulze）表示，當廠區人手不足時，病假員工會被施加壓力，而其他健康的員工則被迫承擔額外的工作。「如果廠方想減少患病率，就應該打破這種惡性循環。」

針對IG Metall說法，蒂里格則反駁，所有輪班的工作條件都是相同的，且周五及晚班時請病假的比例比其他工作日高出約5%，可見「德國社會保障制度在某種程度上被濫用。」

這件事也傳到Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）耳裏，他在X上回應了一條推文，表示整件事「聽起來相當瘋狂，正進行調查」。

不少媒體擔憂這些員工未來可能將面臨更嚴格的審查標準，因馬斯克向來對於未達標的員工苛刻，要求員工要「極度拼命」工作。例如今年年初，馬斯克要求高管解僱不達標的員工，Tesla因此裁減了數千名員工。

目前還不清楚這些有爭議的家訪是否能夠減少病假員工的數量，從德國當地的法律來看，並未禁止僱主未經通知的家訪行為，但前提是必須提出合理的理由才能進行。

【延伸閱讀，更多企業管理方式】

10個庸才不及一個精英 從Netflix選才態度了解公司請人炒人準則

+ 5

5種徵兆或證員工不信任公司高層！面對挫敗 Zoom CEO一招挽人心

+ 12

延伸閱讀：

科技巨頭偏愛Z世代！資深員工敲「年齡歧視」警鐘，為何雇用太多年輕人容易翻車？

OpenAI將轉型營利公司！技術長Mira Murati卻閃辭，為何高層人事震不停？

S5 Pro定價太貴惹議，遊戲網紅實測：多花500美元組個中階PC的CP值更高？

【本文獲「數位時代」授權轉載。】