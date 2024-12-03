公司虧蝕嚴重就要「炒人」？好老闆不捨解僱員工　寧賣樓賣車幫補

馬來西亞一名老闆經營的事業因為景氣不佳，公司面臨巨大虧損，但他不忍心解僱員工，決定把自己的房子、車子賣掉繼續養員工，報導一出引起網友們的熱議。



馬來西亞一名老闆經營的事業因為景氣不佳，公司面臨巨大虧損，但他不忍心解僱員工。（Canva）

根據《星洲網》報道，馬來西亞一名老闆身兼多職，2011年開始創業以來，就分別經營快遞公司、洗車業務、儲值店，不過因為大環境改變，他的快遞公司面臨財務困難。

該名老闆指出，一開始開設快遞公司是看中疫情期間的商機，但解除行動管制令後，大家買東西的頻率不如以往，導致現在每個月都處於虧損狀態，他為了繼續撐住公司，陸續賣掉自己手上有的車子、房產及加密貨幣。

老闆坦言，「要說出解僱兩個字真的很難。」看到幾名員工從年輕加入公司到結婚，再到用自己的薪水購入車子，11名員工跟着公司一起成長，讓他對員工的感情更加不捨，而他目前仍持續處理公司的虧損問題。網友看了，紛紛給出貸款、出租車輛等建議，希望該名老闆可以度過難關。

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