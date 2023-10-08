30歲前應選「大公司」還是「好老闆」？馬雲曾就這問題提出建議

阿里巴巴創辦人馬雲在2018年1月24日的達沃斯論壇有場演講，內容從全球化貿易、AI人工智慧等等，馬雲就其所知盡力分享，其中透過提問，馬雲分享了他對於「成功」的看法與經驗。對他來說，成功並不是財富，而是一連串的錯誤。



《經理人月刊》以馬雲第一人稱口吻紀錄內容：

老實說，我從來沒想過我會有今天。我回想當天，每個前輩都給我很多幫助，但也有許多人、至少30個公司拒絕我，有24個人到肯德基應徵，有23個人錄取，只有我落選；我和我的表兄弟到酒店應徵，等了幾個小時之後，他被錄取了，但我沒有。

幾年前我沒有機會，但我是個有機會的人，我後來成了老師，我大學畢業後，在一間學校擔任六前的老師，我在第五年的時候被學生評為優良教師。當時我所教給學生的東西全部都是從書上來的，我想，我想到外面歷練五到十年，不管成功或失敗，我要再回來繼續當老師，這是我最初創立阿里巴巴的想法。

我沒有想過我會變有錢、也沒有想過阿里巴巴會活超過18年。我能做的就是分享經驗，如果你想成功，要去聽那些失敗的經驗，別聽成功的故事，成功的背後有太多原因，我記得2000年哈佛商學院第一次來找我的時候說，他們想要寫一個案例。

他們用一個星期寫了份報告，說那是我們的案例，我說那不是，但他們請我們簽名後，就把那個故事帶走，在各大學流傳。

之後他們找了我們兩家競爭對手與我一起演講，當場所有學生做了一個結論，他們說「五年後阿里巴巴會倒閉，剩餘兩家公司還在。」五年後，其他兩家公司倒了，只有我們還活着。你說，這種成功的故事要怎麼定義？

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甚麼是好的領導者，馬雲也有不同定義

很多人在談慈善、做慈善。慈善沒辦法改變世界，不過如果你有一顆慈善的心，可以做很多事情。可惜的是，這個世界上有很多人都有一顆商業的心，但實際上我們應該有一顆慈善的心，並且擁有商業技能。

很多人是反過來的，他們想賺錢，但說話的樣子彷彿自己是大慈善家，很多人想要做慈善，但卻浪費了很多錢。這些我都不喜歡。

如果你想要你的團隊成功，你應該要有「幫助你的團隊、幫助這個世界」的心。不要去生產假冒的偽劣品、去到生產污染品的公司工作，慈善的想法應該要融入你的商業模式裏。

（編按：話雖然這樣說，但淘寶平台上仍舊充斥着著大量的仿冒品、過度消費造成包材、交通運輸等等浪費，都成了社會大眾詬病馬雲創造了一頭「銷售巨獸」的緣由。或許馬雲很想要讓這一切別那麼失控，但顯然連他自己也不能完全控制淘寶裏，成千上億的賣家想要做甚麼、賣甚麼。）

要從錯誤中學習，不管你有多聰明。要從錯誤當中學習不是因為你能避免錯誤，而是當這些錯誤來到的時候，你會知道自己要怎麼應對。

如果我有時間，我會寫個「阿里巴巴的一千零一個錯誤」，這是我最寶貴的經驗。我的財富不是我取得多少成就，而是我經歷過多少錯誤。

而對於不同年紀的工作者，也有他個人的見解與分析

當你25歲時，不要擔心，因為任何失誤都是你的收入。我常告訴自己，也告訴這些年輕人，在20歲以前做個好學生，累積一點經驗；30歲以前，跟隨某個人、去間小公司，因為通常在一家大公司裏雖然你可以有很系統地學習，但你只是大系統裏的一顆小螺絲釘。

在小公司裏，你可以學習到熱忱、你可以學習如何在一段時間裏面完成很多事情； 30歲以前，重要的不是你在哪家公司，而是你跟了哪個老闆。一個好的老闆會教你不一樣的東西。

30歲到40歲，你得好好的想想，你是不是為了自己而工作？

40歲50歲，你得專注在你擅長的領域裏面，你當然可以嘗試新事情，但是失敗的機率太高，所以這個階段，專注在你擅長的事。

可是從50到60歲，你得為年輕人做事。所以依靠、投資、確保他們能夠做得好。當你過了60歲，留多點時間給自己吧，這時候做甚麼事情都有點太遲了。

這是我給年輕人的一點忠告。

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