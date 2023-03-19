好公司｜企業設生理假女生每月有3日　老闆遇月事時福利更加碼！

女性每個月生理期來臨會感到不舒服，每人身體狀況不同，有時疼痛不耐連帶影響工作。不過在遼寧瀋陽一間公司，女老闆為了體恤女員工每月給出三天生理假，甚至連自己生理期，也讓員工跟着放假三天，背後原因曝光，讓眾多網民大讚「超人性化」。



請生理假被刁難 霸氣創3天生理假公司

陸媒報道，中國遼寧一間工作室發出招聘廣告引起熱議，只見在招聘資訊中寫明，女職員一律享有每月3天帶薪生理假，連老闆本身生理期時，員工也可以直接同享3天假期。

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這間工作室的年輕李姓女老闆說，會制定帶有3天生理假的公司，是因為自己每月的生理期都有經痛狀況，有時甚至痛到站不起來，症狀相當嚴重，連吃藥都無法緩解，更沒辦法好好完成工作。

她提到，曾經工作的單位並不理解女性生理假需求，更因為想請生理假而被主管刁難，因此她決定要創立一間「帶薪生理假」的公司，照顧深受生理期不適症狀的職場女性們。

成立工作室後，李老闆也確實實踐了初衷，讓每位女性員工每月都可放3天生理假，連她自己月經來，也會讓全體員工都能放假3天。她認為「與其讓她們來上班難受着，不如讓她們好好休息。」

帶薪生理假引眾網友羨慕

暖心待遇曝光，許多網友讚賞紛紛力挺：

．「只有女人才懂女人」

．「這個必須點個讚，只有經歷過的人，才懂得其中的痛啊」

．「這規定好，羨慕了」

．「能毫無壓力的請生理假，不舒服較能享有足夠的休息，這真是可遇不可求的幸福。」



不過也有部分網友提出不同立場，有些老闆對於生理假會有疑慮，可能是擔心公司若以女性員工居多，太多人同時請假，考慮人力層面不穩定等狀況，並非無法女性經痛之苦。

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