見工｜別於首輪面試「傾人工」！3大技巧要學　適時扮儍免蝕底

截至 5 月，美國最大人力資源網站 Indeed 上的職缺描述中，高達 3% 使用「有競爭力的薪資」這個描述，比去年同期的 2.5% 還高。



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具有近 30 年經驗的招聘人員接受美國財經媒體 《CNBC》 訪問時說，公司在職位描述中提及「有競爭力的薪資」，可能因為他們認為這會吸引求職者，或者是會根據求職者的特質提供不同薪酬。此外，這個描述等於將責任推給求職者，要求他們自己了解對這個職位來說所謂「有競爭力」的薪資範圍是多少。

前 Google 招聘人員表示，根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據，58% 的男性和 61% 的女性表示，他們上次被聘僱時沒有要求更高的薪酬。開啟薪資談判不是件容易的事，一旦開口就要有心理準備：對方可能會提供稍微少一點的薪資，也可能會直接拒絕。但如果不問，就沒機會得到更好的薪水。

專家教你如何談薪資

《CNBC》 也提供求職者一些薪資談判的技巧作為參考：

1. 知道自己值多少

第一步是了解自己在市場上的價值，以便自信、務實地爭取想要的薪資。

如今要了解自己的「行情」並不難，網路上的薪資資訊網站都可以取得公開數據，以及各職位、行業、甚至是特定公司的薪資基準。

也可以打聽同業的薪資水平，來估計自己可能的薪資範圍，還可以根據工作的地區估算薪資。

2. 第二輪面試前不要問薪水

避免浪費時間，在求職過程前期詢問薪資很重要，但也不能太早詢問。

通常不建議在第一次對話時問，等到第二次、或最遲第三次面試再問 —— 這時招聘人員會因為你更有可能入選，而更加認真。

求職者可以禮貌詢問：

我很好奇......現在我們對彼此有初步了解，根據我的經驗和我能為公司帶來的價值，您認為這個職位的市場薪酬是多少？

然後聽對方如何解釋。

而且最好是口頭問，不要透過電子郵件詢問，因為大多數人可能會對於正式寫下數字感到不安。

而且「跟誰打聽薪資」也很重要，建議和潛在主管談，而不是向招聘人員打聽情報。原因很簡單：主管是「買家」，也是最能感受到團隊迫切需要人才的角色，因此，主管的薪酬報價往往會更豐厚。

3. 適時裝傻很有用

一些僱主可能會詢問求職者過去的薪資，以及他們希望在新職位中賺多少錢。但建議求職者不要太快透露這些資訊，因為在談判中，先發言的一方容易失去優勢。

一旦求職者提出一個數字，這個數字就成為討論的錨點。可能求職者提出了一個比公司認為需要支付的數字低 20%、30%，甚至 40% 的數字，這樣就真的虧大了。

與其回答這類問題，不如有禮貌地把球丟回給公司並「裝傻」，可以表示：

我真的不確定。您也在市場上見過其他求職者 —— 想了解您認為這個角色的市場薪酬是多少？

如果招聘團隊堅持要具體答案，建議可以提供一個範圍。你給出的最低數字應該是你願意接受的「絕對最低薪酬」，而最高數字則可以是最低薪酬的 1.5 到 2 倍。

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辨識陷阱：僱主給不出好薪水的 3 個徵兆

開啟薪資談判後，還可以從以下 3 點辨識應徵的公司可能給不出好薪水：

1. 招聘人員避談薪資

當招聘人員不願意談論薪資，或者拒絕透露他們的薪資範圍，同時還詢問你期待的薪水，可能代表他們對於薪資的市場競爭力並沒有把握。

2. 不斷拖延談薪水的時間

公司在招聘過程前期不提供大致薪酬數字，可能有合理的原因。例如僱主還沒有面試完所有求職者，因此無法衡量薪酬範圍，或者與你談話的人可能不是決策者。

但如果公司在多次面試後仍然迴避談薪資，可能就要注意了。這可能意味着僱主仍不知道他們想為這個職缺支付多少薪資，在這種情況下，直到他們弄清楚之前，你都是在浪費時間。

如果公司繼續拖延，你可以保持謙遜的語氣，巧妙地追問，但有時假裝「有點難搞」也可以促使對方更快回應。

3. 過分強調福利

辦公室氛圍、免費小吃和慷慨的休假政策通常是受歡迎的福利，但過度強調這些福利，也可能是因為公司給的薪水不太好。

如果在面試過程中不斷聽到除了錢以外的福利，可能要留意公司實際能給的薪水是否夠吸引人。

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