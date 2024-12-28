身家得2萬沒資格「待業」？他嘆社會底層難翻身　網民勸做這行業

在離職前，應檢查自己的「存款」，以保障自己能在找到新工作前生存下去。



一名男網友發文，稱自己剛畢業，找了份薪資2萬8台幣（約港幣6千8百元）的工作，存款只有10萬（約港幣2萬4千元），加上物價太高無法待業轉職，因此無奈道：「社會底層真的很難翻身」。

身家微薄，打工仔註定難翻身？（按圖了解）



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一名男網友在Dcard發文，表示自己剛畢業沒有甚麼存款，也沒甚麼專長，做了一份薪資2萬8的工作，一年後存款大約10萬，但就算轉職也沒辦法待業太久，10萬存款他只能撐3、4個月，就要見底了。

事主無奈坦言，存不到錢真的很難待業換工作，現今物價又那麼高，他才剛買一碗炒泡麵，以前70元超大一碗還有很多料，現在裝麵的容器變得超小，料也只剩椰菜跟肉絲還有蛋，讓他感嘆：「社會底層真的很難翻身。」

此文一出，不少網友建議可先做領「時薪」的兼職工作：

・「如果你不怕辛苦，可以去物流或服務業兼職，雖然可能不是你能接受的工作，但你可以用剩餘時間，慢慢找你可以接受的正職職缺」

・「去打時薪工不然就去跑外送兼差，休息時認真找正職，技術員隨便都有3萬」

・「先做時薪的撐着」

・「可以從各種兼職或打工去看你有興趣的工作內容、模式等」



也有網友建議，可以嘗試「斜槓」，或是從事「保安」：

・「建議你可以從斜槓去試試看，可以在不放棄本業的前提下去嘗試，萬一真的被搞起來，本業就不一定要留了」

・「沒辦法的話，只能做幾個月的保安，將就一點」

・「可以去當保安」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】