每周已打2份工！男生嘆媽媽每月苛索家用　工作5年仍儲不到錢

出社會以後，不少人會定期給家人一筆孝親費（家用），幫忙家裏一些開銷，但有時這筆錢也可能成為子女生活壓力的來源之一。



不過，一名男網友心累地透露，自己大學起就沒跟家裏拿過錢，母親從一出社會就討每月15K（台幣，下同，15k台幣約港幣3千6百元）的孝親費，以至於他每週要打2份工，還是存不了多少錢。

「家用」究竟是心意還是責任？（按圖了解）



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該名男網友在Dcard上以「孝親費就是個毒瘤」發文表示，自己父親很早就過世了，母親為越南外配，中文並不是很流利。事主從大學開始就沒跟家裏拿錢，申請學貸後就住外面半工半讀。從出社會以來，母親就會討每月15K的孝親費，單純拿去花用，雖然了解到她沒有甚麼謀生能力，「但是心裏真的很X」，看到家境好點的同年朋友，非但不用給孝親費，爸媽還會贊助買房買車的錢，就算家裏一般的，爸媽自給自足也不是問題。

事主直到現在出社會快5年了，每天省吃儉用，週末也會再去打第2份工，結果還是存不了甚麼錢，他直呼「以後不要說結婚了，出去約會女生都覺得我摳，心真的好累，小孩不是金融商品好嗎！」

文章一出，許多有相同經歷的網友紛紛留言：

．「我是中學畢業就開始半工半讀被要求一個月拿1萬到現在我35歲了⋯」

．「明明家裏也不是沒錢，就硬要極致的窮養，學費也是叫我們用學貸自己繳。憑甚麼窮養我們 現在叫我們富養父母啊？」

．「我也是月薪6萬被扣1萬孝親 1.5租屋 偶爾吃個大餐 買個衣服 根本存不到錢」。



不過也有人指出，孝親費本就是依據能力給與：

．「孝親費不需要按她的意願給，而是根據你的能力給」

．「量力而為就行啦！你總有自己的人生吧，胃口一旦養大了，真的很難回到正常的軌道，慎思呀！」

．「孝親費建議一個月不要超過1/10，自己還是要為自己的人生打算」



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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】