裁員｜老公失業後變得嗜睡！太太感疑惑　網民驚呼為「這病」先兆

能夠有充足的睡眠對現代人來說是一大享受，但若變成嗜睡恐要當心。日前有位女網友表示，老公今年9月初被裁員，每天都在家睡到快中午，甚至睡到下午，讓她疑惑「是因為半夜寶寶會哭，導致他睡眠不足嗎？實在不懂為甚麼老公這麼需要睡眠，還是這是一種病？」對此，多數網友提醒「這是憂鬱症的前兆」。



嗜睡其實也是得了憂鬱症的先兆：（按圖了解）



+ 6

一名女網友在PTT發文表示，她老公9月初被裁員後，每天都在家裏睡到快中午，有時候下午2-3點還在睡，如果當天不得已要上午8-9點早起，老公就會晚上8-9點特別早睡，隔天一樣睡到快中午或下午。

事主推測「或許是因為半夜寶寶會哭，導致他睡眠中斷，以至於他想睡很晚」，不過她指出「我也會半夜醒來哄寶寶，寶寶早上6-7點起床，我也是會跟着起床，若有時候想睡晚一點，上午9點就是我的睡眠極限，晚上也是11點至凌晨1點睡覺」，事主無奈表示「實在不懂老公為甚麼這麼需要睡眠，還是這其實是一種病？總覺得老公一直在睡覺」。

對此，許多網友提醒：

・「這感覺是憂鬱症的症狀」

・「是憂鬱症，建議就醫詢問」

・「明顯是憂鬱症，快去看醫生，憂鬱症真的會一直嗜睡來逃避問題」

・「憂鬱症+1，去確認他是否一直處於情緒低落的狀態？嗜睡、疲倦、沒有動力是憂鬱症常見的症狀」

・「憂鬱症吧，因為心情不好才想睡覺，睡覺是轉換心情或逃避現實」

・「我憂鬱症的時候也是一直想睡覺，甚麼事都不想做，請多關心老公吧」



根據《聯合新聞網》報道，憂鬱症症狀有：情緒低落、想哭、易怒、嗜睡、失眠等，有充足的睡眠時間並多注意自身情緒，能夠預防憂鬱症。

【延伸閱讀，更多打工仔健康建議】



過勞｜從心跳、呼吸4狀況判斷 4大客觀條件中一樣已代表你很累

+ 22

「懶惰」每年害死200萬人！醫生盤點6大傷身習慣 飲得水少很傷腎

+ 11

失眠｜睡不着未必與壓力有關？4種食品影響入睡「牛奶」也是其一

+ 8

延伸閱讀：

講800次仍出錯…超有禮奇葩新人直攻大主管 捅刀前輩「沒教好」

辦公室無隔間…新人想提離職怕同事全聽見 網教談話起手式：要走的最大

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】