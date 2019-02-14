【情人節】同事送禮、發短訊追求　婉拒難開口　試用5個技巧回絕

情人節在即，大家紛紛鼓起勇氣向心儀對象示好和表白，希望在節日當天能成雙成對。但切勿飢不擇食，來者不拒，遇有奇怪或不合自己心意的表白者，記得好好回絕，勿勉強自己又耽誤別人。但若對方是同事，拒絕後還需日日見面，豈不非常尷尬？這次我們學習5招拒絕約會的技巧，然後重新出發。

騷擾當追求，真的令人很煩厭。﹙GettyImager/VCG﹚

在辦公室中日對夜對，而導致日久生情的情況屢見不鮮，但若只是單方面有心動感覺並且有所表示，另一方卻可能會覺得追求的行為很是騷擾，屆時莫說好感，說不定更會令人感厭惡。不過，考慮到表白者是同事，也真的要點技術才能在拒絕對方之餘也不傷感情。以下是文員Sophia（化名）的分享，大家有遇過類似的情況嗎？

個案分享：

Sophia 是初踏職場的新鮮人，90後的她是公司中少數的青春活力員工。她指，由於公司早前需要搬遷辦公室，所以她與其他部門的同事的合作機會也多了。其中，有位40多歲，對自己魅力甚有自信，說話油腔滑調的叔叔對Sophia很感興趣，並經常有意無意地走到她的座位找她聊天，認識兩三天便親暱地叫她的中文名字，這些舉動已經令她很反感。

以拳套傳情。示意圖。﹙GettyImages/VCG﹚

及後，這個叔叔以方便搬遷辦公室為藉口，取得Sophia的電話號碼，也因他知道Sophia平日有健身及打拳的喜好，於是就給她發送一些自己作為兼職健身教練的教學片及上課片段，平日在街上見到可愛的公仔，又會拍照傳給她。至去年情人節，叔叔在Sophia的辦公桌上放了一雙新的拳套，說是多買了一對，所以這是送給她的禮物，更希望能與她約會。Sophia覺得這些追求手法真的很騷擾，但有感叔叔的職位比自己高，所以她只能冷淡回應兼退還拳套，卻不敢再有其他拒絕途徑。

其實除這樣的拒絕對方，她還可以怎樣做呢？

各種拒絕方法（按圖了解）：

1.【道謝並讓他們知道你受寵若驚】即使你對此人非常反感，但在你拒絕對方前也應先謝謝他，因為對方可能鼓起了很大勇氣才敢開口約你。約會一個自己一直仰慕的人並不是一件容易的事，所以要給他們一點應有的尊重。向他道謝，可以令他沒那麼難過及感到被尊重，對方會覺得你真的有聆聽他的心聲，而不只是應酬或敷衍他。﹙GettyImages/VCG﹚

﹙資料參考：TheStreet﹚

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