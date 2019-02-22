【上司召見】獲正評、負評該如何反應？　4個處境教你如何應對

上司叫你一會入房傾傾，你頓時十分緊張，一定是對你所做的工作有意見吧！好的意見由自可，但若是負面的評價，該怎樣回應才恰當？ 職場是一個考你反應的地方，不論遇到讚賞還是批評，你都得學習回答得體，才能給予人好的印象。不要只懂得說句謝謝或默不作聲，其實你可以做得更好。

一入房傾，不知要傾多久才可以重見天日。﹙GettyImages/VCG﹚

任何人都不喜歡聽到負面的評價，但沒有一個人是完美，有批評才會進步，所以以怎樣的態度去接受別人的意見都是一種高深的學問。被人批評自己的工作，除了默不作聲或不停說：「知道、好的。」外，你還可以有甚麼的對答？以下會就上司給予不同類型的意見的情境下，提供4款大方得體的對答，打工仔不妨參考。

1.模糊偏正面的意見

當你的上司說：

你做得不錯，繼續保持下去吧。

你可以說：

謝謝你這樣說，但我有甚麼地方可以做得更好？或處理不同方面發展？

對一個普普通通沒有犯過大錯的同事來說，上司這樣的意見幾乎是最簡單普通的，但這亦表示你的表現毫不突出。如果你想從交談對話中得到更多有意義及建設性的意見，希望日後自己可以改進，你可以向上司主動表達，讓他知道你的意願和潛在能力，並指出你可以改善的地方。

表達上進心是致勝關鍵。﹙GettyImages/VCG﹚

2.陳述句子

當你的上司說：

我印象中有多達98%的人對你的表現有很高評價。

你可以說：

謝謝，這是一個不錯的紀錄，但未知我可否了解那2%，對我做得不足的地方有甚麼意見？具體上，我可以在哪方面有改進而令下一季的業績更好？希望可以參考你的意見。

對於別人對你的高評價及上司親眼看到你的表現，他可能根本不在乎你那2%怎樣的不足，因為你已經很出色。但不論對自己還是對公司，在意自己的不足是一個很好的態度，當你這樣回答上司時，他會覺得你有上進心，你還想有進步的空間，定能給人良好的印象。

3.負面的意味

當你的上司說：

我希望你能夠在[你需要改善或已出錯的地方]這範疇上改善。

你可以說：

謝謝你的意見，我會多加留意，但可以請教一下改善問題的具體方案嗎？哪一方面的質素需要有急切的改進？

不要只點頭答：「好。」你是否真的明白怎樣改？因為沒問清楚而改得不足的話，那你便變成上司眼中的一個白痴。所以如果你的上司指出你有特定需要改善的範疇，你應盡力問得再細仔一點，並禮貌地要求一個例子來說明具體的需要優先改進的問題。可以的話，提議安排後續會議來跟你的進展。

不要只點頭答：「好。」你是否真的明白怎樣改？﹙GettyImages/VCG﹚

4.普通帶讚的意見

當你的上司說：

你在deadline﹙死線﹚前完成工作，你是一個不錯的領導者，在生產力和時間管理上都控制並發揮得很好。

你可以說：

謝謝你的讚賞，我會好好記着。既然大家都在此，我想說說[某個正在進行的項目]這個項目，有甚麼我可以幫助來減輕大家的負擔？

雖然是正面的讚賞，但你亦不要沾沾自喜或希望把讚美延續下去，你可以明確表示你願意承擔更多的責任，並願意分擔眼前工作的壓力，這樣的主動性可令對方對的你評價再大大提升。

﹙資料參考：The Muse﹚

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