【奧斯卡2019】最佳男主角非一天煉成　Rami：曾做外賣仔送薄餅

在電影《波希迷亞狂想曲》扮演Queen樂團主唱Freddie Mecury的Rami Malek，成為本屆奧斯卡金像獎的新晉影帝，但其實他在演得入型入格，猶如Freddie再世時，很多人都沒留意到他以往的星途並非一帆風順，甚至在未正成出道前，更曾落魄到要做外賣仔送Pizza……

新晉影帝Rami Malek最落魄的時候，頂著大學生身份去做外賣、做三文治。（資料圖片）

堂堂大學生送Pizza維生

打工仔很多時候都會苦惱大學畢業之後卻還仍然找不到人生目標，Rami較幸運的一點，是在二十出頭時已找到終生夢想：做演員。

然而，不幸運的是，荷里活想成名的人如過江之鯽，機會稀少，競爭激烈，Rami於2003年大學畢業後就在當地一邊試鏡尋找機會，一邊做兼職維持生計。他試過在餐廳製作三文治，又做過外賣仔送Pizza。

2015年，他接受訪問時回憶起那段時光：「我夢想在荷里活的影棚工作，而非那裏的餐廳。」這句話道出了其當時夢想與現實落差過大的心酸，而且他在之後一年多生活也沒有起色，他表示：「那時日子我十分抑鬱，又對自己失去信心，特別是寄出極多履歷表卻毫無回音的時候。而且，我有大學學位，卻偏偏在三文治店工作，那並不好受。」灰到一個點時，Rami甚至考慮過放棄演員夢，改考地產經紀牌。

想不到影帝他人也有過如此貼地的感受吧？在今日大學生泛濫的香港社會，不少打工來亦體會過相同的懷才不遇之感：好歹都叫大學生，做的工卻根本無需學歷，又或者追夢前景過於晦暗，乾脆改行做地產算了。

Rami猶如Freddie再世的演出（按圖了解）：

(《波希迷亞狂想曲)劇照）

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認真努力有回報 做足功課獲同行讚美

幸好，2004年事情終於有轉機，Rami得到了第一個角色，在電視劇集《Gilmore Girls》演出一個只有三句台詞的小角色，雖然極其微不足道，但總算是個開始。直到十多年後今天成為奧斯卡影帝，一路走來行之不易，單從Rami為《波希迷亞狂想曲》所付出的準備功夫，就可得知他極其珍惜每個機會，非常認真對待事業。

Rami接受外媒訪問時指，為了演活Freddie，他把後者的演出看了1500次之多，並「一個一個動作、一個一個姿態」地模仿。而在電影的幕後花絮影片中，他又表示自己渴望了解Freddie做的事情及背後的意義，因此最初打算邀請頂尖的編舞家協助揣摩角色，但其後意識到律動教練才是自己真正所需，於是便改聘後者來合作，並花長時間研究角色，又跑去英國學鋼琴和唱歌，以獲得最後演唱會情節的最佳效果。

Rami演出與原版演唱會影片對比：

Rami Malek「神還原」Queen主音Freddie Mercury的獨特台風。(網上影片截圖）

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超越自己的演出

此外，由於Rami與Freddie的外表相距甚遠，只有下巴相似，所以每次拍攝前，劇組都要用上兩小時給Rami化妝，就此Rami卻竟無怨言，十分配合，獲得化妝師Jan Sewell大加讚賞，「要找到合適的演員，而演員本身亦要超越自己，當Rami踏上舞台時，我在感嘆：『天呀，他做到了，一定搞得掂！』」。同時，Queen主唱出名牙齒結構獨特，Rami亦相應提前數月佩戴特制假牙，以免拍攝時發音不清。

Rami的一番努力沒有白費，落在眾人眼中，獲得熱烈的讚揚。飾演Queen吉他手Brian May的同組演員Gwilym Lee就指：「Rami全心投入，隨時隨地都在練習Freddie的動作，他也演出了這個角色的人性。」而製片Graham King 也不吝讚美他的演技：「我曾有幸能夠跟 Daniel Day-Lewis、Leonardo DiCaprio等幾位當今最偉大的演員合作，但當Rami Malek 化身 Freddie 站在我眼前的時候，他已經將表演提升至另一個層次，那是我這輩子所看過最完美的幾次演出之一。」

成功非僥倖，Rami的最佳男主角之路走得不易，也在屬自己事業跑道上走的你，也有付出這份堅毅信念的覺悟嗎？（GettyImages/視覺中國）

由新晉影帝的態度和經歷中，打工仔可體會到，就算此刻懷才不遇，但珍惜機會，將來說不定也會在行業最高舞台上發揮。我們所付出的努力，不會白費，總會落到有心人眼中，獲得同行的讚美，外人的欣賞，在那之前，還是對每個工作都全力以赴，像Rami一樣用盡120%的努力。在你的行業裏，或許沒有「最佳男主角」這份肯定，但肯付出肯努力的人，總有天會獲得賞識與更上一層樓的機會。

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