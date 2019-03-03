【工作效率】薄餅、現金、獲稱讚　實驗證明最能最能激勵士氣是…

強行洗腦，跟自己說愛工作、愛加班、喜歡與同事上司共事……再催眠自己也不會提升得到自己的工作效率吧！ 不過若然眼前有三個條問：請你吃Pizza、現金獎及獲得上司讚賞，你覺得哪一項會令你產生最大的工作動力呢？早前有測試便就此進行一次實驗。

你會為了pizza 而加緊工作嗎？﹙GettyImages/VCG﹚

美國心理學及行為經濟學教授Dan Ariely做了一個實驗，他邀請了一間以色列科技公司的一班員工進行測試，看看甚麼措施可以提升他們的工作效率。實驗的方法是：三批隨機挑選出來的員工會分別收到三種訊息：

1. 當該員工完成當日的任務時，會得到pizza作獎勵； 2. 當該員工完成當日的任務時，會得到 £20﹙約$204港幣﹚作獎勵； 3. 當該員工完成當日的任務時，會得到上司特別的讚賞作獎勵。

而亦有些員工沒有收到任何訊息，他們可以作為一般員工的生產力對照。如此狀況，想必很多人（包括筆者）都毫不猶豫地覺得現金獎最為吸引吧，但實驗結果又會否如此呢？

錢原來不是萬能

一天之後，pizza成為了最有效提升效率的選項，得到pizza的員工比一般員工提高了6.7%的生產力；而排第二的是得到上司特別讚賞的員工組別，生產力提升了6.6%。pizza與奉承說話，兩組的生產力提升相差不遠，誰會想到呢？最令人意外的卻是得到現金的組別，生產力提升比例竟成三者之中最低，只提升了4.9%。

每日多約二百，竟然都成不了最大的動力。﹙GettyImages/VCG﹚

而實驗持續了一星期後，得到上司讚賞的組別，工作效率的增長成為三組之中的第一位。Dan Ariely解釋道：「因為獲得讚賞的不只是員工對自身的肯定，其他在場同事都聽到老闆對自己的稱讚時，也會多了一份榮譽，他會成為眾員工眼中的英雄。」

得到pizza而提升效率的人比較直接，因為人們知道自己所吃的，大多都會被身體轉化為葡萄糖，給大腦提供能量，讓我們保持清醒，而高脂肪及肉類就能夠提供更持久的能量，然而，食物的吸引所做成的滿足與動力都只是一時的，所以在一周後，它所產生的動力會下滑至得到上司讚賞之下。

讚賞能留住人才

上述實驗令大家知道讚賞的重要性，而其實懂得讚賞及欣賞員工的老闆或上司，最懂得留住人才。上司激勵下屬，對下屬的表現多加讚賞，員工自然會向正確方向工作，這樣就會產生激勵效應，令下屬更有動力工作，盡力做得最好，以獲得更多的讚賞。

讚賞直接又簡單，但為甚麼大家就常常忘了或羞於說出口呢？﹙GettyImages/VCG﹚

而讚賞亦需注意時機，在工作階段太早時讚賞，會讓人覺得造作；而當工作過了好幾個月才讚亦太遲，讓員工覺得多此一舉，故讚賞要及時，才真正起到正面的作用。

﹙資料來源：Ladbible、綜合報導﹚

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