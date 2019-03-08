【睇淡黑糖奶茶】落戶新蒲崗　花80萬推堅果奶蓋：可能兩年先回本

台式飲品成行成市，在銅鑼灣、旺角、尖沙嘴等旺區，行兩步就看到一間主打黑糖珍珠奶茶或是水果茶的店鋪。從事時裝批發的Zoe和Jerry，以夫妻檔上陣，在新蒲崗工商區內，以特許經營方式出售賣台灣堅果飲，期望在逐漸飽和的台式飲品市場殺出重圍。

Zoe與丈夫投資約八十萬元開設台式堅果飲Nuttea，希望在眾多台式飲品店中突圍而出。（鄧倩螢攝）

Zoe和Jerry從事時裝批發生意近八年，由於近年店舖營業額下跌，便決定投資另一行業。台式飲品店門檻較其他飲食店低，加上近十多年來一直穩佔市場一席位，令Zoe對市場有一定信心，「初代的台式飲品店，如貢茶在港仍生存到，而且很多新的台茶相繼進駐香港，又不時推出季節限定吸引顧客，保持人氣。」

在去年九月左右，Zoe和Jerry找了數間台式茶飲了解合作可能性，之後鎖定了台灣堅果飲Nuttea。因健康原因早已戒甜，並以堅果取代不健康零食的Zoe表示，對Nuttea一試難忘，「覺得好好飲，特別是堅果奶蓋非常濃厚，但又不會太甜。」此外，近年社會愈來愈重視健康飲食，她相信堅果飲品有一定市場。

Nuttea選址新蒲崗，吸引不少附近的上班族光顧，假日時亦有純素食人士專程試飲。（鄧倩螢攝）

Zoe與Nuttea以特許經營模式合作，開業成本約八十萬元，當中包括特許經營費用、權利金（台灣店會提供宣傳產品、研製新產品等服務）、舖租及裝修等費用。她表示，該店的特許經營費用相當合理，而且不需每個月按生意額抽佣。

市面上台式飲品店多不聲數，Zoe指，由於市場有少許飽和，如有興趣加入「戰場」，要了解產品的賣點，「台灣公司方面估計黑糖珍珠奶茶的高峰期只有兩年左右，未來熱潮或會持續減退。另外，也要考慮代理或特許經營香港現有的牌子，或是香港未有的品牌，前者有知名度，代理費用自然不會少，後者則要冒沒有知名度的風險。」

各款堅果奶飲品（按圖了解）：

（由左至右）香蕉燕麥堅果奶、朱古力榛果堅奶、宇治抹茶堅果奶蓋茶、粉紅豬草莓堅果奶、葡萄堅果奶。（鄧倩螢攝）

此外，在簽約時，Zoe提醒代理一方應清楚了解特許經營費用、權利金、佣金、入貨來源及方式等實際事項的細節，最好更找律師查冊，防止有不公平條款之餘，亦可清楚了解注意事項及相關的灰色地帶。由於香港現時並沒有規管特許經營的相關法例，因此投資者要加倍小心。

現時Nuttea香港店位於新蒲崗的工商區，Zoe坦言當初心水是荔枝角D2 Place附近的舖位，惟該舖位月租比新蒲崗貴一半之餘，更要先付四個月按金，只好放棄，「本身都沒打算在銅鑼灣和旺角等旺區開店，一來租金貴，二來競爭太大，故專攻工商區，吸引寫字樓客。」

由於新蒲崗店在商廈一樓，所有進入大樓的人都會先經過店舖，加上有落地大玻璃，景觀開揚，在大街上亦可望進來。Zoe指，「睇舖時大廈地下都是吉舖，所以都有少少冒險。」當時台灣公司亦有派員協助選址，觀察店舖附近人流，以免選中「死位」。（鄧倩螢攝）

Nuttea開業約一個月，平均每日買出一百杯飲品，Zoe坦言比想像中理想，但預計需要兩年才回本。現時客戶主要以附近的上班族為主，周末亦會有純素及奶敏感人士專程來購買。她指，開業前台灣店幫他們聯絡了Green Monday及香港素食會等組織，商討合作機會，有助提高知名度。

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