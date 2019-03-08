【珍珠奶茶】曾當店長　日沖150杯台茶：做飲食最忌慣住玩電話！

近年台式飲品店非常蓬勃，開完一間又一間，不少有特色的店鋪經常大排長龍，訂單紛至，店員們忙到「冇停手」。Martin在台式堅果飲Nuttea擔任副店長，平日需要製作約100至150杯飲品，他笑言比起以前在台式飲品連鎖店工作已相對輕鬆，「最緊要同事識互相補位，唔好左手撞右手。」

Martin指，製作簡單飲品，如奶蓋茶需時20秒左右，一些步驟較多的飲品，如朱古力榛果堅奶，則需時約一分多鐘。此外，有水果成份的飲品會選用新鮮生果，亦不能預先打好果汁，「果汁放耐咗會沉底，份量會不準。」（鄧倩螢攝）

八十後夫婦Zoe和Jerry以特許經營方式，在新蒲崗工商區引入台式堅果飲Nuttea。該店以腰果、核桃、杏仁、榛子、夏威夷果仁五種堅果為基礎，製作不同系列飲品，如堅果奶蓋茶、堅果奶茶、堅果奶等，適合對奶類敏感和純素食者飲用。

曾於大型連鎖台式飲品店擔任店長的Martin，現時任職Nuttea副店長，每日開店前，會先預備好堅果奶、奶蓋和茶，以便製作不同飲品。

Martin日常工作流程（按圖了解）：

堅果醬由台灣直送，含100%腰果、杏仁、夏威夷果仁三種果仁醬。（鄧倩螢攝）

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Martin表示，在台式飲品店工作，要找方法記熟份量表，「先找份量一樣的產品，例如香蕉和香芋堅果奶都是用100毫升的奶，會容易一點記得。不過，現時糖度選擇分得愈來愈細，如全糖、半糖、微糖等，而且每款飲品的比例亦不一樣，比較難記。」

近來台式飲品的含糖量調查成為熱話，Martin指，台灣人的口味比港人大約甜一度，故他們在開店初期，亦按照客人的回饋，調整飲品甜度，「亦會建議買香蕉和朱古力堅果奶等甜味較重的飲品的客人叫少甜。」

堅果飲製作步驟（按圖了解）：

（由左至右）香蕉燕麥堅果奶、朱古力榛果堅奶、宇治抹茶堅果奶蓋茶、粉紅豬草莓堅果奶、葡萄堅果奶。（鄧倩螢攝）

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部份公司設額外獎賞

Martin和同事平日需要製作約100至150杯飲品，他笑言，比起以前在連鎖台式飲品店工作，這裏不算辛苦，「以前一間舖有6至7個員工，一日要沖1,400杯珍珠奶茶，每人負責不同崗位，例如煲茶、沖茶、搖茶、切生果、收銀等，工作非常繁忙。做飲食業最緊要大家識互相補位，見到別人沖茶不要同時去沖，如左手撞右手便沒意思。」

比起一般食肆，台式飲品店的工作相對簡單，Martin表示，台式飲品店員工起薪約一萬二千元至一萬四千元，副店長約一萬四千元至一萬六千元，店長則約一萬六千元至一萬八千元。另外，有些連鎖店會按銷量給予員工額外獎賞，「例如，每日目標是賣八百杯，每賣多一杯便可多賺一元，我曾試過一個月裏，每個同事賺多了一千元；如營業額超標完成亦有獎金，最誇張一次，我本身一萬四千元月薪變成了二萬多元。」

Martin指，以前在連鎖茶飲店工作時，因工作量太多，不時出現手腕痛等問題。（鄧倩螢攝）

明治奶最高級

飲食業向來難請人，現時Nuttea除Martin外，有一名全職及一名兼職員工，未來亦打算增聘人手。Martin指，員工需要令客人感受到家的感覺，「如果是熟客便要記得對方的喜好，新客就要主動一些向對方介紹產品特色，不應只顧着站在那裏玩手機，連招呼都不打。」

台式飲品中，黑糖珍珠鮮奶是不少港人至愛，究竟哪一個品牌的飲品是他們行內人心目中的第一名？雖然Martin笑言間間都差不多，但亦說出了一些差異，「最高級的是用明治奶，次一級就用十字奶，但不會用維他。」珍珠的煮法則每間不同，有些店用電飯煲煮，有些則用鐵鑊，他指，單是用黑糖漿或黑糖粉煮已有很大分別，因後者甜度更高，「我會整走黑糖漿才飲，珍珠已有足夠甜味；想珍珠有口感，就千萬不要將飲品雪藏。」

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