【減肥外賣】居港法國人　創業賣生酮餐盒：香港人連食飯都冇時間

近年不少人愛藉生酮飲食法（Ketogenic Diet）修身減肥，就連藝人余文樂、霍建華、伊能靜到Megan Fox、Gwyneth Paltrow及LeBron James等國際名人巨星都曾親身體驗，掀起了一陣潮流。不過對工時長、生活節奏急促及食無定時的打工仔來說，午膳時間往往只得半小時，甚至還要邊吃邊做一心幾用，談健康，甚至用這樣的飲食用法減肥似是極為奢侈。 來自法國，於香港從事金融工作已超過15年的Chris和Guillaume，亦覺得香港的生活令人忙得喘不過氣來，而且在關注健康之餘也想為事業找點新鮮感，於是他倆便毅然辭職，並於2015年創辦專營外賣營養餐盒服務的Eatology，協助都市人改善不健康的生活習慣。

Chris﹙右﹚和Guillaume來了香港超過15年，希望可以幫助改善香港人的飲食習慣。﹙黃寶瑩攝﹚

港法大不同 放Lunch都有兩小時

分別於2001年及2004年來港從事金融工作的Chris和Guillaume，因初時同樣不太適應香港的生活節奏，加上他鄉遇故知，因而成為朋友。Guillaume指，他起初最不習慣的是香港人做事非常急促，「有時太多工作，就連食一頓飯的時間都沒有。當時我最想念的是法國的生活，因為我們有兩小時午飯時間，在餐廳一道一道菜的品嚐，有時還會小酌一杯，非常舒壓。」Chirs指，雖然在法國的工時與香港相約，即5天工作及每天工作8至9小時，但法國那邊的工作量比較少，「而且每年最起碼都有7星期大假！香港的步伐真的很快速。」

到2015年時，在緊張的生活下，他們開始關注自身的健康問題，Chris表示：「當時我們已工作了十多年，想有一點新挑戰。留意到市場上開始興起健康飯盒，但選擇不多，加上我想減肥，而Guillaume則想增磅，所以我們決定辭去金融工作，做健康營養餐盒生意，改善自身的健康。」二人於是合力創辦了Eatology。

二人工作日常（按圖了解）：

Chris表示每星期都會試新食譜，然後與同事一同舉行試食會，再收集不同意見。﹙黃寶瑩攝﹚

特設健康餐單

創業初期，由於當時很多名人都有使用生酮飲食法，但要在坊間找個合適的餐單並不容易，所以Chris和Guillaume便決定以此作招徠。不過，在正式推出前，他們用了半年時間來試食譜及調整，Guillaume表示：「4年前，外國剛剛開始多人認識生酮飲食法，所以我們都試試。生酮飲食法確是比其他減肥法較快見效，只需幾星期至一個月已經會明顯減磅。」另外，他們亦聘用合資格的營養師設計合符健康需求的生酮飲食法餐單，因此令讓不少人都慕名而來。

Cherry是Eatology的營養師，公司的食譜都由她設計，「生酮飲食法都要看看食品中的脂肪和油份是否良好的油，否則會變成反式脂肪，對身體不好。好的由包括橄欖油、葡萄籽油及椰子油等。而且因生酮飲食法會令進食者少了從菜及碳水化合物中吸收的維他命，所以要配合其他維化命補充品才可以均衡。」﹙黃寶瑩攝﹚

甚麼是生酮飲食法？ 生酮飲食法是藉進食高脂肪、高蛋白質及極少碳水化合物的飲食方法，因為當身體進食大量高脂肪食物和減少糖分的吸收後，就會開始燃燒糖分，然後燃燒脂肪及氨基酸，再產生酮體，達到減肥效果，所以每餐比例約為碳水化合物5%，脂肪80%，其餘則為蛋白質。 然而，不是所有人都適合生酮食飲法。例如，因為生酮飲食所吸收的澱粉質很低，這會導致身體血糖維持在低水平，因此糖尿病人士便不適合使用；痛風人士若經常進食大量肉類，則可能會令痛風發作；患有腎病人士若進食大量肉類會增加尿素及肌酸酐，也會令腎臟負荷增加。其實長期高脂肪飲食亦有機會導致脂肪肝，所以在開始生酮飲食法前，一定要徵詢營養師意見。

狂試食譜 調節亞洲口味

Guillaume指每個營養餐單，他和Chris都會親身試驗過有效及徵詢過營養師意見才會推出市場。在試食的過程中，他們會問朋友和營養師，以調節亞洲口味餐單，Chris表示牛肉、雞、魚和蛋是大眾都喜歡的食材，所以他們會採用不同的烹調方法、醬汁配搭和選用動物不同部位，如雞胸、牛扒和西冷等，令客人有更多選擇，不會生厭。

Eatology現時設有纖盈膳食、無麩質低碳膳食、均衡膳食、極致增肌膳食、素食、純素膳食、生酮、亞洲纖盈膳食及度身訂造等9大計劃，顧客亦可要求營養師度身訂造，能滿足他們健康需要的餐單，餐盒款式總共超過1,000式。不過Chris強調，客人每次最少要訂購一星期的餐盒，才可保證成效，「我們設有不同的收費，如$288包一日兩餐加一款小食，$368包一日三餐加一個小食，視乎客人需要而選擇。」

Eatology有過千種菜式，有沒有看到就食指大動了？按圖了解：

健康版韓式伴飯，採用水煮蛋，少油。﹙黃寶瑩攝﹚

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2小時內送達 最遠去過梅窩

Eatology設有食物工場，現聘有5位廚師每日6am開始製作飯盒。Chris表示，為確保食物新鮮及食材的質素，他們保證在2小時內將餐盒送達，「我們工場設於西環，所以港島區的客比較多。我們最遠試過送去梅窩，送餐司機要搭船呢！但有些地區太遠，我們都會拒絕送餐，如大埔。因為怕送運時間太久而令餐盒變壞。」

Chris指現時客人以外國人為主，除了上班族外，還有不少家庭主婦，年齡層約為25至65年歲，當中25至35歲佔多，「男士佔45%，女士佔55%，一開始都是靠口碑人傳人宣傳，而現在會用facebook及網站等網上宣傳作主導。」他表示日做150單生意，現時月賺約10萬元。他們日後會與飲料公司合拼，希望可以推出更多款式的營養餐單，並想擴展本地亞洲人市場。

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