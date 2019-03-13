【職場交際】表達謝意淨係識得講多謝？　教你3個方法減陳腔濫調

每天都會出現很多值得我們感謝和感激的事，如在同事合力幫忙下完成了一個大項目、受到上司的表揚、得到同事緊急的救助等，很多時我們都一句簡單的：「多謝！」、「唔該。」或「Thanks.」就算數。雖然說謝謝已表達了謝意，但因為我們平常已經聽得太多，所以慢慢覺得這二字都是基本的禮貌，沒有太大的感覺。那如果大家想表達多於一句「謝謝。」的謝意，可以怎樣說呢？

雖然說謝謝已表達了謝意，但因為我們平常已經聽得太多，所以慢慢覺得這二字都是基本的禮貌，沒有太大的感覺。﹙GettyImages/VCG﹚

當有同事、下屬或上司幫你度過一些難關，你很想真誠地表達謝意時，但又不想只說句謝謝如此求其，還可以怎樣說才可以表達感激之，讓對方感受到你衷心的謝意？以下會教大家3句，來好好感謝對方。

1.

我真的很欣賞你這樣做。

雖然這正正是多謝的意思，但對方感受到的，卻比一句多謝要多。因為這樣說，表示你不僅認同幫助你的人所付出的努力，你也非常感謝對方的幫助，肯定他這個人。

I Really Appreciate That. ﹙GettyImages/VCG﹚

2.

你真是一個救星！

認同一個事情的結果，是表達對對方的謝意的一個很好的途徑。告訴對方怎樣幫了自己一個大忙，是一個不錯的開始。可能當時你手頭上太多事項要處理，而你的同事主動幫你完成了某部分，讓你趕得及死線前交貨，你可以說：「你真是一個救星！如果不是你替我完成了客戶資料的那部分，我一定趕不及，你真的幫了我很多。」這表達了你的欣賞之餘，同時也充分強調了這個人的幫助對你的影響。

You’re a Lifesaver!﹙GettyImages/VCG﹚

3.

我做甚麼可以報答你？

沒有甚麼比你主動提出回報對方更好的感謝方式。這樣說，讓對方知道你覺得他所做的，值得你回報一聲謝謝要多，你希望以行動作為回報。雖然很多情況下，對方都會說：「不用了！別客氣。」但這不代表你問出口就是浪費，因為這可以令對方覺得被認可和受到重視。

How Can I Repay You?﹙GettyImages/VCG﹚

其實人與人的溝通就在於如何表達自己的情感，畢竟工作的伙伴未能如朋友般熟悉到交心的程度，所以你內心怎樣想、有甚麼的感覺，對方都未必知曉。所以當你真心感謝別人為你做的事時，不妨說出口讓對方知道，當對方知道自己的存在價值或因感到被表揚而更落力工作，其實對整個小組或公司來說都是好事。

別低估多謝的力量

刊登在《心理科學（Psychological Science）》期刊的研究指，很多人都過度低估了表達感謝的力量，並單方面覺得對方會覺得不自而不願表達謝意。

其實，說多謝可增加自己的快樂，也能令對方感到幸福，其程度遠高於我們預期。負責是次研究的是美國德克薩斯州大學奧斯汀分校的助理教授庫馬爾（Amit Kumar），他與團隊進行一系列實驗，請被訪者寫一封信向某個人表達感謝，並預想對方的反應，然後實驗會調查收信人的實際想法和反應。

結果發現，被訪者很多都覺得道謝會讓對方感到難為情，而低估了他們收到這封信的驚喜程度。事實上，很多收信人都深深被寫信人的感激之情所觸動，不論他們用簡單還是花巧的字詞來表達，大部分人都感到很開心。

很多收信人都深深被寫信人的感激之情所觸動。﹙GettyImages/VCG﹚

重點是誠意

該項調查指，當大家不確定對方對自己表達情感的反應時，就容易感到不自在。庫馬爾教授表示：「道謝的一方總擔心自己的用詞是否正確、清楚，這可能成為表達的障礙。」然而，只要是真誠、友善的表達，收信人都有非常正面的反應。

而美國喬治亞葛尼特學院心理學教授路登則建議，試著把焦點放在你想表達的溫暖，而非自己做得好不好。因為於對方來說，重點是你的誠意，過度修飾的文字反而會削弱力量。庫馬爾認為，寫感謝信幾乎沒有成本，人們可以在幾分鐘內完成體貼的訊息，何樂而不為？

多多把感謝說出口，別常常是覺得別人已經知道自己的想法，或是擔心表達不夠好。很多時，人們往後回憶起的，都是那時的感動，而非你確切說了什麼。

﹙資料參考：The Muse、TIME、Psychology Today、綜合報導﹚

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