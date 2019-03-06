【尊重同事】不清洗鋅盤、狂拎公家物品　嚴選9大辦公室缺德行為

不論大家是在Open Office﹙開放式辦公室﹚還是傳統辦公室工作，都有共用空間需要與同事分享使用，例如茶水間和廁所。使用這些設施時，大家往往覺得是公家物品而忘了要愛惜和為其他使用者着想，公德心欠奉，負責清理的同事會是多麼的可憐。食完飯盒有沒有洗碗？飯盒的渣滓有沒有先倒在垃圾桶裡？雪櫃的食物過期有沒有清理？有沒有不小心變成了神憎鬼厭的同事？

其實微波爐都是一個辦公室重災區。﹙GettyImages/VCG﹚

相信大家在公司都見過一些沒公德心的同事，筆者都見過茶水間的飯盒放了一天都沒有人洗、鋅盤隔滿是剩菜，嚴重堵塞、廁所垃圾滿地等等的情況。其實辦公室說大不大，說小不小，明明大家都是文明人，卻做出如此不文明又自私的事，實在令人髮指，難為了清潔的員工。為免成為辦公室的衰人，有甚麼禮儀要學識？以下9項，你又有沒有做得好呢？

辦公室最基本的禮儀是「盡量別打擾到別人」，然而食物殘渣造成的臭味、有病不戴口罩在散播細菌、放聲高談闊論及貪小便宜的行為等，都會導致同事感不便及反感。不過在埋怨別人前，不如試試為進行自我檢討，看看自己有沒有犯上以下9項的缺德行為。

9項在辦公室缺德行為（按圖了解）：

1.【不洗碗】沒有人喜歡做家務，但這裡不是你的家，不喜歡都要洗。可能你會覺得忘了洗碗沒甚麼大不了，但那陣飯菜味不單打擾到同事，亦吸引不少曱甴。洗碗的同時，最重要是清理鋅盤隔，隔起了剩菜就算？誰替你執手尾？這是非常自私的行為。﹙GettyImages/VCG﹚

+ 4 + 3 + 2

綜觀以上行為，其實要帶出的是：

辦公室不是你一人的。

既然同於一間公司工作，打工仔好應避免做出令同事感騷擾、不便甚至會打亂人家工作狀況的事情。透過自檢與善意的提醒，希望大家能夠創造一個更和諧的工作環境。

﹙資料參考：The Muse﹚

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