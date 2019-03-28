【職場健康】沒事多喝水？　小心水中毒！　咖啡、茶忌當水飲…

從小到大，我們都被教育著「沒事多喝水」的觀念，口渴喝水、便祕喝水、吃太鹹喝水、減肥也要喝水…宛如許多身體上的不適，只要靠水分的補充，就能得到緩解。對於每天坐在辦公室 8 個小時的我們，到底要喝多少水才對？假設喝了茶或咖啡等其他飲品，還得再喝跟平常量一樣多的水嗎？這些問題，就讓林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海，來為大家一一解答吧！

不同性別、年齡層的每日喝水量表格（女子學）

不同性別、年齡層的每日喝水量

根據歐洲食品安全局的建議，一般14 歲以上男性一天喝水量約 2500 毫升、14 歲以上女性 2000 毫升，而孕婦每天需要額外喝 300 毫升的水、哺乳婦女則每日多攝取 700 毫升。

顏宗海醫師說明，以每天都待在辦公室的女性來說，大概就是喝 8 杯馬克杯的量。一般馬克杯約 250 毫升，8 杯剛好達到標準質 2000 毫升；男性的部分則大概要喝到 10 杯，補充到每日所需 2500 毫升的飲水量。當然，若長時間在炎熱的環境下活動，體液流失較多，建議視情況補充較多的水分。

那麼，水真的喝越多越健康嗎？

當喝水量不足時，任何人都有可能出現脫水的症狀，特別以嬰幼兒、年長者、運動員等，更容易因為大量水分的流失又無法立即補充水分而導致高血鈉症，臨床上會有口乾舌燥、小便量減少、尿液變深、頭暈、煩躁不安等症狀，嚴重的話則會產生大腦神經毒性，造成意識不清、昏迷、抽蓄、休克的危害生命等後遺症，千萬不可輕忽。

然而，水喝太多也不是件正確的事！顏宗海醫師表示，短時間內攝取過多的水分，則有可能造成水中毒，尤其是剛運動完一下子喝太大量的水、嬰幼兒被過量餵水、或是蓄意大量喝水，造成低血鈉合併症。低血鈉症一開始的症狀並不明顯，可能有輕微的頭痛、注意力不集中、四肢無力等表現，明顯一點則會有嘔吐、煩躁不安、嗜睡等神經症狀，嚴重時同樣有抽蓄、休克死亡的風險。

顏宗海醫師提醒，大家可參考歐洲食品安全局的建議來攝取每天所需的水分，喝太多或太少都會影響身體的健康，適量喝才能喝得安心。

大家可參考歐洲食品安全局的建議來攝取每天所需的水分，喝太多或太少都會影響身體的健康，適量喝才能喝得安心。（Gettyimages）

不可用其他流質飲品替代

市面上的飲品琳瑯滿目，同樣屬於「液體類」，如果不喜歡喝水用它們來代替總可以了吧？對此，顏宗海醫師特別針對大家常喝的飲品，做出以下的判定。

按圖看更多，顏宗海醫師對其他流質飲品的判定分析 ▼

+ 3 + 2

其實，在家中燒開水還是最安全的，若是擔心經由氯消毒所產生的三鹵甲烷，可在煮水時打開抽油煙機，並於水煮沸後打開蓋子，再用小火繼續煮 3 分鐘，就可讓三鹵甲烷揮發掉，減少殘留。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

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