【經痛】M痛唔關凍嘢事？「經前症候群」取決於遺傳及生活環境

每當生理期要來之前，常常覺得昏昏欲睡、頭昏腦脹，有時候還伴隨着腹痛、腰背痠痛、疲憊等症狀，類似的狀況要等到生理期來後，才會漸漸好轉。有這樣的狀況，則有可能都是「經前症候群」惹的禍！

甚麼是「經前症候群」？

台灣臺安醫院婦產科主治醫師蔡可欣表示，經前症候群常出現於生理期要來的前一、兩週，常見的症狀有水腫、腹痛、頭痛、焦慮、疲憊、情緒起伏大等，主要的原因有兩種說法：其一，是因為黃體期荷爾蒙的變化；其二，荷爾蒙產生變化後，使腦內的血清素分泌減少而引起的。（血清素是控制人類情緒中開心、快樂的情感，也會影響着人的行動力和整體精神。）

根據研究的資料顯示，經前症候群好發於25至35歲的女性，多半與遺傳因素、體質以及所處的生活環境有關。

常見的症狀有水腫、腹痛、頭痛、焦慮、疲憊、情緒起伏大等。（GettyImages）

放鬆心情，早睡早起

相信，有不少女性因為經前症候群使生理期的前夕過得非常不舒服，甚至影響了身邊的人，或是工作上的效率。

蔡可欣醫師指出，若是容易感到壓力大，則是盡量少接觸那些會影響自己心情的事物，並適時讓緊繃的情緒適時放鬆；另外，養成良好的作息、早睡早起，以免使身體更加疲憊，進而使整體精神不佳。飲食方面，則以清淡少油少鹽為主，因生理期前黃體素的變化，比較容易長青春痘，若這時再吃油炸或燒烤類，恐怕會讓痘痘更嚴重。

養成良好的作息、早睡早起。（GettyImages）

生理痛可以吃止痛藥嗎？

當生理期來臨後，困擾着許多女性的經痛問題，到底能不能吃止痛藥來緩解呢？對此，蔡可欣醫師強調，很多人覺得吃止痛藥會影響到肝腎的健康，其實一般人在生理期間，偶爾吃幾顆止痛藥的劑量是十分輕微的，所以並沒有關係。

而有些人會選擇吃巧克力、喝黑糖水來止痛，但這些食品本身並沒有減緩痛覺的效果，只是因為甜的東西能幫助我們感到心情愉悅，正所謂心理影響生理的概念。

「其實一般人在生理期間，偶爾吃幾顆止痛藥的劑量是十分輕微的。」（GettyImages）

蔡可欣醫師補充，有些人會將經痛的原因，歸咎於「吃太多冰」。事實上，吃冰和生理痛並沒有直接的關聯，研究指出年輕女性經痛的原因，多與壓力大造成的子宮強烈收縮有關，吃冰頂多只是會使血管收縮，並不會造成疼痛；值得注意的是，年齡層於30、40歲左右的女性，倘若每回經期來襲皆有經痛的症狀，則要留意是否是因為肌瘤或巧克力囊腫的影響，有相關問題應該早一步到醫院確診，以便下一步的治療。

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