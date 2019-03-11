【Email Template】工作遇阻滯？　範文教你怎謙虛地向上司求助

求職成功理應開心，但即使是相同種類的行業，初來報到總有不習慣的地方。公司政策、工作術語、處事方式的不同，都需要時間去重新適應，但上司卻交託了重要的項目讓你跟進。你希望可以顯示自己獨立處事的能力及證明自己的實力，故遇有不明白的地方卻不敢發問，介意別人誤會你的無知或認定你的能力水平。然而，困難解決不了，怎樣向上司請教才不會被視為無能呢？

工作遇困難，無計可施，真的很氣餒。﹙GettyImages/VCG﹚

這會不會是上司給予自己的考驗呢？其實承認自己迷失方向是一件艱難的事，但硬着頭皮去做，可能會釀成更大的錯誤，所以有時愈早詢問就愈好。但在email的行文上，怎樣與上司發問才不顯得自己無知？在發問前又要先做甚麼準備？

發問前可以先做以下3點作準備，讓上司覺得你是有備而來，不是隨口不經大腦而發問。

按圖了解：

1.【先自行嘗試】在向上司詢問解決方案時，你可以先以自己過往的經驗而想想可行的辦法，製定一些解決計劃和清單，並詢問同事的意見。在問上司前，你要讓他知道你曾採取主動，並有盡力嘗試解決問題。﹙GettyImages/VCG﹚

準備就緒後，就可以email進行發問，以表示自己在項目哪一個步驟上遇到問題，希望尋求解決方法。

即睇範例：

Hello[Boss’ Name],

Admittedly, I’m feeling a little stuck on [specific thing]. So far, I’ve tried [tactic you tried] and [tactic you tried], but I’m still not making the progress I’m hoping for.

Rather than continuing to spin my wheels on this, I figured I’d swallow my pride to see if I could lean on your expertise and insights to identify the best way forward from here.

Do you have any time on [day] when we could sit down for [time frame] and talk through the details?

Thanks,

[Your Name]

一個好的上司，會給予你很多建議和過往的案例作參考之用，可能亦會覺得自己一時忽略了你還是初初接手的境況，而表示明白你的處境。

其實發問及尋求協助並不可怕，只要你願意收起自己的驕傲，並謙虛讓上司知道你的迷失和困惑，相信負責任的上司一定會幫助你，而你日後都可以分享自己的經驗予新的同事。

﹙資料參考：The Muse﹚

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