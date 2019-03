【Email Template】工作遇阻滯？　範文教你怎謙虛地向上司求助

求職成功理應開心,但即使是相同種類的行業,初來報到總有不習慣的地方。公司政策、工作術語、處事方式的不同,都需要時間去重新適應,但上司卻交託了重要的項目讓你跟進。你希望可以顯示自己獨立處事的能力及證明自己的實力,故遇有不明白的地方卻不敢發問,介意別人誤會你的無知或認定你的能力水平。然而,困難解決不了,怎樣向上司請教才不會被視為無能呢?

工作遇困難,無計可施,真的很氣餒。﹙GettyImages/VCG﹚

這會不會是上司給予自己的考驗呢?其實承認自己迷失方向是一件艱難的事,但硬着頭皮去做,可能會釀成更大的錯誤,所以有時愈早詢問就愈好。但在email的行文上,怎樣與上司發問才不顯得自己無知?在發問前又要先做甚麼準備?

發問前可以先做以下3點作準備,讓上司覺得你是有備而來,不是隨口不經大腦而發問。

按圖了解:

1.【先自行嘗試】在向上司詢問解決方案時,你可以先以自己過往的經驗而想想可行的辦法,製定一些解決計劃和清單,並詢問同事的意見。在問上司前,你要讓他知道你曾採取主動,並有盡力嘗試解決問題。﹙GettyImages/VCG﹚

準備就緒後,就可以email進行發問,以表示自己在項目哪一個步驟上遇到問題,希望尋求解決方法。

即睇範例:

Hello[Boss’ Name],

Admittedly, I’m feeling a little stuck on [specific thing]. So far, I’ve tried [tactic you tried] and [tactic you tried], but I’m still not making the progress I’m hoping for.

Rather than continuing to spin my wheels on this, I figured I’d swallow my pride to see if I could lean on your expertise and insights to identify the best way forward from here.

Do you have any time on [day] when we could sit down for [time frame] and talk through the details?

Thanks,

[Your Name]

一個好的上司,會給予你很多建議和過往的案例作參考之用,可能亦會覺得自己一時忽略了你還是初初接手的境況,而表示明白你的處境。

其實發問及尋求協助並不可怕,只要你願意收起自己的驕傲,並謙虛讓上司知道你的迷失和困惑,相信負責任的上司一定會幫助你,而你日後都可以分享自己的經驗予新的同事。

﹙資料參考:The Muse﹚

立即下載《香港01》,緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介,了解CV、面試致勝技巧!

下載網址:

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O