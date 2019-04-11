【年少氣盛】曾創業賣酒致欠債　網頁公司老闆：早點跌低也是好事

輸在起跑線有時不一定是壞事。80後溫嘉翹（Kenneth）在中五畢業後投身職場，做過餐廳、零售等工作，之後因賣酒生意失利欠債十多萬元。為了還錢，他投身金融行業，每日工作十多小時，之後轉戰廣告行業，愈做愈起勁，數年後創立網頁設計公司，去年營業額更達七位數字，他直言，「愈早跌得愈甘是好事。」

Kenneth在2009 年成立 Black Media Group，開展媒體策劃業務，並在 2012 年開始「純手工」網站設計業務。（黃寶瑩攝）

香港現時約有三千多間網頁編程公司，要在激烈的競爭中突圍而出，就一定要找到公司的專長和發展方向。Black Media Group在開業九年間與超過五百間公司合作，並成為合資格為上市公司製作網頁的五間公司之一，去年已賺得達七位數字的營業額。

該公司創辦人Kenneth的背景並不亮眼，甚至是輸在起跑線：他在中五畢業後便從事餐廳、零售行業的散工，當時正值18、19歲，年少氣盛，加上又喜歡飲酒，於是當時便萌生經營銷售洋酒生意的念頭，「那時創業沒什麼計劃，只在酒展中決定代理一個烏克蘭廠商的伏特加，然後打算賣給酒吧。」

Kenneth指，年輕時賣酒生意失敗令他上了寶貴的一課，明白成功得來不易。（黃寶瑩攝）

失敗原因：不熟悉市場運作

當時Kenneth借了約十多萬元，訂了數百箱，共數千支的伏特加，原本以為只要等酒運到香港後便可立即出售，不過，他很快便發現如意算盤打不響，皆因蘭桂坊的酒吧早已與一些酒商簽了合約，因此只能從指定的兩間公司入貨。於是，他便轉戰當時全幢大廈都是酒吧的銅鑼灣永光中心，不過，那裏的酒吧只願意用每支20元的價格向他入貨，比成本低一半，因此Kenneth唯有另覓出路。

在超級市場上架是Kenneth的第三個方法，惟結果再次碰壁。「跟超市接觸後才知要上架費，而且他們知道我的來貨成本，因此我不能定價過高，最終唯有放棄。」種種門路也行不通，結果他那時只能靠向酒店賣出一、兩箱的伏特加來散貨，而大量存貨卻還積壓在保稅倉。至走投無路之際，有朋友介紹了一個酒品買手給他，願意用成本價購入所有伏特加，他才能成功轉手。

Kenneth坦言，在招聘時，求職者的學歷並非最重要，反而重視對方是否有熱誠和靈活變通。（黃寶瑩攝）

首次創業結果：欠下一身債

雖然幸運地將伏特加「甩手」，但首次創業，已令Kenneth欠債十多萬元。為了還錢，他決定投身金融行業，每日工作十多小時，上午「Cold Call」推銷產品，下午到葵涌的工廠大廈「洗樓」，每日要拿到最少100個工廈公司的信封，以證明沒有偷懶。他曾試過工作至半夜3點，但在第二天的早上7點又起身上班，「如果做唔夠單老闆就會叫我哋飲酒，飲到驚就自然會更努力，我第一日返工已經飲了十杯啤酒、一杯 Look for Star、一杯Long Island，之後就『斷片（醉掉）』了，回家時更失足撞到頭，現在頭上兩個疤痕都是這份工給我的。」

在金融公司工作一年多，終把倩務還清後，Kenneth便決定轉行。他指，當時（2005年）數碼營銷開始興起，便加入一間媒介策略（Media Planning）公司，邊做邊學，並考取了Google Ads 認證等資格，「我覺得這行幾好玩，幾新鮮，又有發展機會。」

Kenneth盡量參與公司大小會議，了解各項工作進度，每日工作時間由早上9時至晚上11時。（黃寶瑩攝）

再踏創業路

工作數年後，Kenneth與兩名當時的同事每人夾三千元，自組媒介策略公司搞生意，租了觀塘的「劏房」辦公室，便開始「Cold Call」找客人。創業的第一個月，每人平均賺了大約一萬五千元，與前公司的底薪相約，又不用做太多文件工作。其後，因發展方向不同，他先後與兩名夥伴分道揚鑣，並於2009年創辦Black Media Group，專注發展網頁設計。

新公司由零開始，Kenneth除了不斷進修，裝備自己，考取了市場學學士學位、修讀法律、Photoshop等課程外，也為了做好portfolio（作品集）而不怕「蝕底」，「不論什麼客人，每個產品都會做到最靚才交貨，到現在也是。客人都知我會盡量滿足他們的要求。」

Kenneth（右）和Jingo（左）表示，希望公司在未來三至五年內上市。（黃寶瑩攝）

開拓上市公司市場

在2015年左右，公司遇上瓶頸，Kenneth表示，「以往以零售客戶為主，客路較窄，亦覺得只要專注做好產品就OK，但原來你做得好是要『話畀人知』。」為增加知名度，他便帶領公司參加了不少業界比賽，首年參加已獲十二個獎項，他直言這是有得着的，「有了獎項加持，條路會好行啲，客戶對我們更有信心。」此外，他亦積極參與商會活動，因而認識了財經公關Jingo，更為他打開了上市公司客戶的大門。

現職Black Media Group市場總監的Jingo表示，香港約有三千多間網頁編程公司，但為上市公司做網頁設計的不多過五間，如果可以分一杯羹，市場佔有率自然更大，不過，相關門檻亦較高。

該公司辦公室設有飛標，供員工休息時玩樂。（黃寶瑩攝）

Kenneth補充，上市公司很多時候都會找有經驗的網頁設計公司，「上市公司的網站受證監會規管，有一些特別的技術要求，雖然不算很難做，但對方亦沒有必要冒險委託我們處理。」他們第一次接到公司客，亦是靠公關極力推薦和做demo（樣本）說服對方。

發展至今，Black Media Group在九年間與超過五百間公司合作，去年營業額更達七位數字。回望過去，Kenneth認為年少時生意失敗，跌至谷底，令他明白到好運並非必然。他又笑言，雖然很老土，但堅持和不怕蝕底是創業的重要條件，「不少人問我們為何不做App，但我覺得要堅持發展公司的專長，不應見到興咩就做咩。」此外，他又認為網頁製作的市場尚未飽和，網頁解像度會不斷提升，衍生了新的發展空間，而且App不能完全取代網頁。

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