【上環川菜】心雄搬大舖　首月即蝕30萬　90後：嗰時以為自己好勁

創業難，守業更難。28歲的Emily六年前接手了父母的茶餐廳，怎料細舖搬大舖後生意一落千丈，苦苦捱了四年，一星期做足七天，最後蝕了七位數字。及後將店舖轉手後，尚餘四十萬元資金在手，於是她與丈夫決定趁後生再博一鋪，在上環開設川菜小店。問及再冒險創業的原因，她說：「反正四十萬都做唔到咩，又買唔到樓。」

原本不吃辣的Emily，遇到丈夫後才開始吃辣，亦漸漸享受吃辣的樂趣，故在茶餐廳結業後，決定開設川菜店。（鄭子峰攝）

Emily在大專時修讀設計，畢業後便頂替了父母的茶餐廳。她坦言，當初只因不想做功課才選讀設計，因此在畢業後並沒打算在相關行業發展。「那時父母做到攰，想把茶餐廳頂讓給別人，我想那不如讓我做啦，反正出去做文職，月薪也只得萬多元。」

擴充經營 怎成虧蝕開端

順理成章下，Emily成為了茶餐廳的話事人，而且由於餐廳只有分別兩個負責水吧及兩個負責廚房的員工，因此當時落單、出菜、拖地、掃地全部自己做，也很快便賺到錢。年紀輕輕的她那時決定搬到一間1000呎大的大舖再作發展，怎料這決定卻竟成為茶餐廳蝕本的開端，「那時我覺得自己好勁，又以為（搬舖後）收入都會一樣變多，怎知開業第一個月就蝕了三十萬元。」

Emily笑言，川菜店開張後一直沒時間去旅行，上次去旅行是開店前到四川，與丈夫吃川菜，希望製作出更地道的口味。（鄭子峰攝）

由於生意未如理想，加上大舖的租金比以前貴五倍，人手又增至二十一人，因此令經營變得更加困難。Emily指，「人工成本升得好緊要，廚師月薪起碼二萬至二萬多元。」此外，茶餐廳食物種類多元化，食材成本較難控制，「什麼食材都要入貨，但不是每樣食物都這麼多人點叫，有時放到變壞了又浪費掉。有些以為很便宜的食材，成本其實很高，例如午餐肉和花奶。」

一個年輕女性管理茶餐廳並非易事，Emily坦言，很多廚師都有自己一套，不願意聆聽她的意見，「他們覺得我一個女人『識咩吖』。」更甚的是，有水吧不懂沖茶，連檸檬也不懂切，她有一段時間要入水吧幫忙，忙到沒停手，「辛苦到日日都好想放棄，不過喊完還是要繼續做，窮吖嘛。」

捱下去 不如放手

大半年後，Emily聘請了當時的男朋友（現時的丈夫）到茶餐廳當廚師，分擔廚房的工作，但前後共「捱」了四年才決定把茶餐廳結束營業，總共蝕了七位數字的資金，「雖然茶餐廳於最後一段日子終可達收支平衡，但之前實在蝕了太多錢。」

雖然守業失敗，但Emily決定再接再厲，將茶餐廳轉手後，剩下約四十萬元，再向銀行借三十萬元，去年初在上環區開設丈夫拿手的川菜餐廳，「反正四十萬也做不了什麼，又買不到樓，而且我沒有其他工作經驗，很難找工作。」

（按圖了解更多川菜美食）

Emily與丈夫每日都會吃店內的食物，以確保質素。他們每日用新鮮的鯪魚、鰂魚、鱸魚、大魚淆湯，準備新鮮的魚湯湯底。（鄭子峰攝）

汲取教訓 事業再出發

提及新店，Emily指新餐廳的面積比以往茶餐廳為細，裝修亦較簡約。因汲取經營茶餐廳失敗的教訓，所以Emily今次設計了款式較小的餐牌，以便控制食材成本。當中最有特色的食物就是魚湯米線，每日用新鮮的鯪魚、鰂魚、鱸魚、大魚淆湯，口水雞的辣醬亦用了孜然粉、指天椒等四五種材料自己煮，「中或大辣會比其他餐廳辣。」

兩夫妻一起創業，少不免遇上爭執，Emily指，他們每天都會就小事情拌嘴，「樓面是我『地頭』，如他拎個餐盤拎得不好我會出聲，因我怕他會弄傷客人；如果入到廚房，他也會對我很嚴格，嫌我擺盤不精美。」

舖面細小了，卻不代表生意額便會相應減少。Emily指，他們與一些外賣平台合作後，每月營業額增加了10%。（鄭子峰攝）

開業一年多，現時餐廳每月營業額約十多萬元，達收支平衡，不過Emily笑言，和丈夫每人每月只賺到萬多二萬元，比店內兩名廚師還要少，「叫做不用受上司氣吧。」為了增加營業額，他們於大半年前與一些外賣速遞應用程式合作，「每月的訂單起碼多10%，甚至達15%。」

不少人說創業難，守業更難，且看Emily與丈夫跌過一次後能否東山再起，在競爭激烈的市場上站穩陣腳。

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