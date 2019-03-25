【KuToo運動】抵制穿高跟鞋上班　女作家：為何要傷害雙腳地工作

女性穿高跟鞋上班似是一件理所當然的事，甚至已成不少公司及行業的不明文規定，然而有苦自己知，長期穿着高跟鞋其實並不是樂事，那份疼痛只是最輕微的代價，如若引起腳背變形、腳拇指外翻等，更會造成長期健康問題。 早前有日本作家便發起了發起「#Kutoo」運動，對女性必須穿高跟鞋上班的風氣表達不滿，引起當地甚至國際間的迴響。

高跟鞋看著雖美，但久穿有損健康。腳痛、背痛和水泡破皮還只是最輕微的代價。（Getty/VCG）

女性一定要穿高跟鞋上班，是合理的服飾儀容規定還是屬於性別歧視？不滿意的話有人敢反抗嗎？ 眾所周知，日本職場嚴肅壓抑，加上重視儀容的文化，女性員工需要遵守穿高跟鞋上班的潛規則。

今年一月，日本作家模特兒石川優實就在Twitter上發起「#Kutoo」運動，藉此反對日本職場女性一定要穿高跟鞋的不明文規定。她指由於這個潛規則，自己經常穿著難以行動的高跟鞋，工作成果受到影響。

日文的鞋子（kutsu）和苦痛（kutsuu）讀音相似，石川再將之與先前流行的「#MeToo」給合，創造出「#KuToo」標籤，表達對這個職場規定的不滿。她在Twitter上寫道：

我希望有天女性必須穿高跟鞋的習慣會消失。讀專科學校時到酒店實習，穿了一個月的尖頭高跟鞋，實在痛得不得了，最後只好退學。為甚麼我們必須以令腳受傷的方式工作呢？明明男人穿的是平底鞋。

1月尾，日本作家兼模特兒石川優實發起「#Kutoo」運動，反對日本職場女性一定要穿高跟鞋的不明文規定，獲得廣泛響應。（石川優實Twitter截圖）

此帖文在社交平台上引起廣大迴響，甚至在Twitter轉發上萬次。大量日本女性表達共鳴，紛紛上載被高跟鞋擠壓到起水泡、破皮的照片，並留言表示腳部、背部有多不舒服，為數眾多的女性利用「#KuToo」表達對這條風氣的不滿。

目前「#KuToo」已變成網路連署行動，呼籲日本政府明確禁止公司要求女性穿著特定鞋子上班，至今已超過16,000人響應請願，目標人數為25,000人。（石川優實Twitter截圖）

「#KuToo」運動迥響熱烈原因有二。第一，高跟鞋看著雖美，但如長期穿着會有損健康。雖然穿着高跟鞋能夠拉長身體比例，使人挺胸收腹，但代價是腳痛、背痛和水泡破皮，但這些還只是最輕微的痛苦，因長年累月穿高跟鞋還會引致腳背變形、腳拇指外翻、脊柱腰椎損傷等等。

第二，KuToo為日本社會以另一途徑表達MeToo運動沒獲足夠支持的情緒。由於日本社會的風氣較保守，因此「#MeToo」在日本難以萌芽，站出來的受害者甚至受到輿論的二次傷害，因此當時日本網絡便創造了「#WithYou」標籤，委婉地支持職場性騷擾受害者。MeToo運動在當地不獲重視，「#KuToo」遂成日本女性另一次的抗議及發洩傳統性別壓迫的出口。

日本記者伊藤詩織為日本#MeToo第一人，站出來指控侵犯者，卻反受到輿論的指責。（網上圖片）

目前「#KuToo」已變成網路連署行動，呼籲日本政府明確禁止公司要求女性穿著特定鞋子上班。

（資料來源：綜合報導）

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