【職場健康】散水餅藏致肥陷阱　營養師點評：果撻含脂肪量最高！

同事辭職，在道別時少不免會派散水餅，不過對不少OL來說，散水餅就是一個減肥大敵，因一件小小的蛋糕隨時含有幾百卡路里，脂肪含量隨時高達二十克，差不多佔女士平均一天攝取脂肪份量的一半。 營養師黃鶯是次便挑選出五款最易致肥的散水餅，各位正在減肥的女士記得留意。

如果打工仔要「畀面」吃「散水餅」，可以選擇只吃一半，或與其他同事分享，減少吸收卡路里。（GettyImages/VCG）

近日氣溫升至二十幾度，打工仔是時候將夏季的服飾從衣櫃深處拿出來，準備迎接炎炎夏日。穿上背心、短裙，再看看自己肥美的大腿和手臂，是時候減肥了吧。不過，辦公室隨時出現陷阱拖慢你的減肥進度，「散水餅」就是其中之一。

散水餅細細件，幾口便吃完，不少打工仔不經意便吃下了大量脂肪和卡路里。其實一位成年人每日攝取脂肪的份量不應超過每日總熱量的30%，以一名成年男士每日需2000卡路里計算，其總脂肪攝取量應為600卡路里，即少於67克脂肪；女士以1500卡路里計算，即少於50克，當中應以不飽和脂肪為主。

為了幫助各位正在減肥的打工仔避過「散水餅」陷阱，家營營養中心營養師黃鶯挑選出五款最致肥的散水餅，打工仔們在享用前記得留意（或在買餅時注意一下，顧及同事的體重及身形吧！）

5款容易致肥的散水餅（按圖了解）：

1.【Tiramisu】（最高卡） Tiramisu看似輕盈，但卡路里其實比一般蛋糕高，其主要材料有脂肪含量較高的意大利軟芝士（Mascarpone cheese）、淡忌廉、砂糖，再加上經酒精浸過的手指餅，令熱量大大提升。（GettyImages/VCG）

家營營養中心營養師黃鶯（受訪者提供）

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