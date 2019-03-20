【職場健康】春分當心乍暖還寒　中醫師分享食療、保健建議

明天（21日）是二十四節氣之一的春分，為春季九十天的中分點，天氣時暖時涼又潮濕，一不小心便容易患上感冒，有中醫師指，人體在春季裏的肝氣較旺盛，易剋脾土，所以要特別注意脾胃健康，除可進食蜂蜜、大棗等甘味食物外，也可多食用春天生發的新鮮植物嫩芽，如豆芽、豆苗等。

春天天氣不穩定，時暖時冷並相當潮濕，本周末更有冷鋒到及有機會下雨。（資料圖片）

「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」春分，是指一天時間白天黑夜平分的一天，在古時以立春至立夏為春季，而春分正當春季三個月之中，平分了春季。春分節氣中，氣候逐漸回暖，雨水增多，然而此時仍然會出現乍暖還寒的現象。

中醫師徐澤昌表示，「春生、夏長、秋收、冬藏」，春天是陽氣生發的季節，人體也是處於陽氣升發的階段，而由於春應肝，因此肝氣此時會較為旺盛，易剋脾土，因此打工仔要注意脾胃健康。

中醫師徐澤昌建議，市民可以進食蜂蜜、大棗等甘味食物，也可多食用春天生發的新鮮植物嫩芽，如豆芽、豆苗等。（資料圖片）

徐澤昌又提醒，因肝氣旺，所以打工仔在春分前後要注保持心平氣和，輕鬆愉快，避免情緒劇烈波動。起居方面，雖然春分天氣漸漸和暖，但日夜溫差較大，雨水較多，要注意保暖，穿著宜「下厚上薄」，注意下肢保暖。

此外，市民可在天氣晴朗時到戶外鍛煉身體，例如行山、散步、慢跑等等。飲食上宜「增酸省甘，以養脾氣」，可以進食蜂蜜、大棗等甘味食物，也可多食用春天生發的新鮮植物嫩芽，如豆芽、豆苗等。

食療建議：

1. 豆芽韭菜炒蝦仁

（GettyImages/VCG）

材料：

荳芽400g、韭菜50g、蝦仁100g、蔥5g、蒜10g、雞粉及鹽少許。

做法：

1. 荳芽、韭菜、蝦仁清洗乾淨、乾水分備用。

2. 韭菜切小段；蝦仁從中間剖開，取出泥線；蔥、蒜10克切末。

3. 鍋內放10克花生油，油溫加熱7成、放蔥、蒜大火爆香。

4. 加蝦仁及鹽大火翻炒，再加豆芽翻炒。

5. 加韭菜及雞粉快速翻炒，可上碟。

2. 杞子蜂蜜茶

（GettyImages/VCG）

材料：

杞子5g、蜂蜜適量

做法：

1. 洗淨杞子後加入熱水泡10分鐘；

2. 待稍涼後加入適量蜂蜜。

註：杞子蜂蜜茶益精補中，痰多濕重便溏（大便不成形）者不宜服用。

材料：杞子5g、蜂蜜適量 造法： 洗淨杞子後加入熱水泡10分鐘，待稍涼後加入適量蜂蜜。 杞子蜂蜜茶益精補中，痰多濕重便溏者不宜服用。

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