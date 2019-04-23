【動畫行業】作品曾獲獎　80後創業提攜新人：他們需要實戰機會

提到動畫，大家第一時間想到的會是日本動畫，還是Disney、Pixar等美國動畫？有沒有想過其實香港的動畫水平都不比上述的差，甚至不少外國團隊中都有港人的位置？ 將踏入而立之年的Hayden，剛在第六屆動畫支援計劃中以獅子山精神為主題的短片《獅語》奪得金獎，但在贏獲殊榮背後，他也曾在事業上摸索過、迷失過，不斷思考未來的路向。他現在創立了動畫公司「SPICY banana」，也希望培育出更多對香港動畫有熱誠的人才，好在共同的路上一起走。

在作品《獅語》中，Hayden加入了很多香港上世紀60至90年代的元素，如串膠花、紡織業與製造業，「有鑑於新一代對於獅子山精神的解說只流於表面，所以我希望以不同的方式和畫面更視覺化地呈現。」﹙歐嘉樂攝﹚

採訪當日，Hayden指是次參加第六屆動畫支援計劃的意義很大，他說：「自2011年畢業後，終於再有機會做自己的作品。我希望用比較切身的香港作為動畫主題，有鑑於新一代對於獅子山精神的解說只流於表面，所以我希望以不同的方式和畫面更視覺化地呈現。」影片除了展現「一分耕耘，一分收穫」的精神外，最後亦帶來了反思：隨着時代的變遷，獅子山精神仍可以傳承下去嗎？

Hayden得獎作品《獅語》（按片觀看）：

想有自己風格

主修動畫，並於2011年在香港城市大學的創意媒體學院畢業的Hayden，自言比較喜歡3D動畫及CG﹙Computer Animation﹚特效，電影《反斗奇兵》、《侏羅紀公園》、劇集《權力遊戲》等都是他的最愛，但他明白要製作一齣動畫，除要懂得運用技巧外，還需要對美術、設計元素等有所認識，故他在看電影及劇集時，都會留意其劇情的鋪排和設計。

畢業後，他曾從事編碼等工作，卻發現自己比較喜歡有畫面的設計，於是及後先後轉到製作公司「也文也武」及電影公司工作，前者主要負責MV﹙音樂錄像﹚及廣告的後期動畫及圖像製作，後者則擔任電影後期製作。但工作了一段時間後，他覺得只專注在一個範疇的話會忽略了其他方面的技能，加上他始終希望能造出有自己風格的作品，於是萌生創業的念頭。

Hayden最難忘是為盧凱彤的《活該活該》MV後期製作，「因為她是我很欣賞的歌手。而當時第一次看到自己參與的作品出現在公眾媒體上，確是很有成功感。」﹙歐嘉樂攝﹚

在2017年，他決定自立門戶，開設工作室SPICY banana，因與所有前僱主都保持良好關係，令Hayden有很多工作機會，至慢慢建立口碑後，Hayden更獲多次與大品牌合作的機會，如Addias、拉闊音樂會、麥浚龍《弱水三千》演唱會視覺版等，從中更一步步確立公司的形象，而其較黑暗及抽象的風格亦吸引到不少新客戶。

Hayden過往的作品，從中可見清晰細膩的風格：

Hayden﹙第一排左一﹚，剛在第六屆動畫支援計劃中，以獅子山精神為主題的短片《獅語》奪得金獎。﹙被訪者提供照片﹚

+ 8 + 7 + 6

視培育人才為己任

提起培育業界新人，Hayden表示他在創業前曾擔任過一動畫製作課程的講師，結識到不少有意入行的年輕人，於是便聘用了幾位年輕人當實習生。至現在，SPICY banana有兩位全職員工及兩位兼職員工，Hayden指市場上對動畫人材的需求大，廣告公司、電影公司及活動公司都有後製及動畫師的職位空缺，起薪點約為$12,000。Hayden現時一年平均約接30單工作，規模有大有小。

為着培育人才，讓他們有更多實戰機會，他不介意為公司接下一些規模較小的項目，如如博物館、非牟利機構及舞蹈學校的宣傳片等，「我希望新人有一定的實戰及鍛煉機會，從中磨練技巧。」Hayden亦不時與員工分享喜好，「我們有時會一齊看Netflix的劇作，亦有時會一起去看電影刺激靈感。」他與員工的關係很好，他說這亦是與新一代員工的溝通方式。

除了自己練習外，他亦很想員工有進步，所以提倡進修：「網站Patreon有很多線上課程，每個月付費百多元，但我們可以一同上堂學習。從事動畫行業，除了基本要識maya、3DS Max等軟件要識外，最近我推介員工在此網上學習Cinema 4D、Houdini Sidefx軟件，去做一些模擬效果，比較適合少人製作團隊使用。」他希望大家的技術可以持續進步，日後想再造更多具代表性的作品，穩定公司的方向及與尋求與品牌和機構合作的機會，發掘更多可能性。

動畫師要如何增值自己？按圖了解：

Hayden說：「網站Patreon有很多線上課程，每個月付費百多元，但我們可以一同上堂學習。」﹙歐嘉樂攝﹚

+ 4 + 3 + 2

說到困難，Hayden笑言指要平衡心理，「因為試過一個月內只有一兩單細job，可能3至4日已經完成，哪餘下二十多日做甚麼好？面對這些不穩定，調節心理真的很重要。我會不時留意外國動畫artist的作品，空閒時間便磨練自己對新技術的使用，學習新技巧。完成後便post上社交平台，試試市場反應。」

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